El Everton recibe consejos sobre cómo retener a su «talento único» este verano, ante el interés del Manchester United y el Arsenal, mientras se advierte al equipo de que no debe venderlo por una suma desorbitada

Cuando se le preguntó si le sorprendía que el Everton apenas tuviera competencia por Ndiaye a la hora de traerlo de vuelta al fútbol inglés —dado que su talento se puso de manifiesto por primera vez en el Sheffield United—, Gray añadió: «Bueno, eso es lo que pasa. Quiero decir, si haces bien tu trabajo de ojeador. Y ese fue un caso extraño, porque estaba dando algunos titulares, sí, en un equipo que estaba pasando por muchas, muchas dificultades. Pero nadie, no sé por qué, qué vieron y qué les disgustó de él. No lo sé, pero eso benefició al Everton, así que no nos vamos a quejar».

El Everton tiene a Ndiaye vinculado a un contrato hasta 2029, por lo que no tiene ninguna presión para venderlo. Sin embargo, si se abrieran a ofertas, lo más probable es que obtuvieran un beneficio considerable por el extremo nacido en Francia.

Cuando se le preguntó si podría generar una cifra cuatro veces superior a la que lo llevó a Merseyside, Gray dijo sobre el precio de venta de Ndiaye: «Fácil, fácil, fácil, fácil. Te diré lo que quieres saber: es un jugador en el campo. Creo que el dinero en el banco no te hace subir en la liga. Puede servir para comprar nuevos jugadores, pero ¿qué pierdes? Pierdes a un jugador realmente bueno que es una pieza muy importante del equipo.

«En defensa, vale, te puedes salir con la tuya. Si vendes defensas, siempre pienso que puedes traer a otros que sepan defender y enseñarles, pero el talento que tiene es muy difícil de replicar y de enseñar. Es un futbolista nato y con talento, así que intentar replicar eso, incluso con otros 60-70 millones de libras, va a ser muy difícil. Además, hay que animar a alguien a que venga, lo cual nunca es fácil».