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«El estadio que se merecen»: el Chelsea jugará todos sus partidos de la Superliga Femenina en Stamford Bridge desde la temporada 2026-27, tras dejar Kingsmeadow, su hogar durante años
Oficial: Stamford Bridge será la sede permanente del Chelsea Femenino.
El Chelsea anunció el miércoles, tras consultar con las jugadoras y los grupos de aficionados, que el equipo femenino jugará en Stamford Bridge. El club afirmó que la decisión refleja su «fe inquebrantable en el potencial a largo plazo del fútbol femenino y su responsabilidad de contribuir a su avance». Los Blues añadieron: «Jugar en Stamford Bridge aumentará la visibilidad, dará continuidad a los aficionados, liberará potencial e inspirará a la próxima generación».
Esta temporada ya han jugado siete partidos allí, y el próximo mes se disputará por primera vez la FA Cup femenina en el estadio, en las semifinales contra el líder, el Manchester City. El último encuentro de la WSL también será en Stamford Bridge, sumando un total de nueve encuentros.
A partir de la próxima temporada, con la ampliación de la WSL a 14 equipos, el mínimo subirá a 13 encuentros. Los detalles sobre la sede alternativa de los partidos que no se jueguen en Stamford Bridge se anunciarán más adelante.
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Un nuevo capítulo: lo que significa para el Chelsea Femenino el traslado a Stamford Bridge
Al anunciar la decisión, Aki Mandhar, directora ejecutiva del Chelsea femenino —campeón de las últimas seis WSL—, afirmó: «Jugar todos nuestros partidos de la Superliga Femenina en Stamford Bridge a partir de la próxima temporada reafirma nuestra ambición de convertir al CFCW en el mejor club femenino del mundo. Jugar en un estadio tan emblemático garantiza que nuestras jugadoras y aficionadas tengan el recinto que se merecen, y nos permite impulsar este deporte a su siguiente fase de crecimiento. En el CFCW nunca dejamos de crecer y de impulsar el progreso para llevar el fútbol femenino a nuevas cotas».
La entrenadora Sonia Bompastor añadió: «Es un privilegio formar parte del fútbol femenino y ver a miles de aficionados apoyándonos. Siempre recordaremos con cariño a Kingsmeadow y a todos los que han contribuido a nuestro crecimiento, pero ahora miramos al futuro con Stamford Bridge. El plantel y todas las jugadoras que vistieron esta camiseta trabajaron duro para lograrlo, al igual que el cuerpo técnico que nos apoyó desde la banda. Es una oportunidad emocionante para seguir creciendo, rendir al más alto nivel y crear un ambiente especial en un estadio que todas amamos».
En una carta abierta, la plantilla añadió: «Este momento no es solo para nosotras: es para todas las que vistieron la camiseta del Chelsea, para quienes impulsaron el fútbol femenino y para la afición que nos acompañó. Es un nuevo capítulo, pero nuestra ambición permanece. Queremos ganar más títulos y seguir haciendo historia. Ese es el legado del Chelsea y lo mantendremos junto a nuestra afición en el Bridge».
Tendencia en aumento: ¿Qué clubes de la WSL juegan en estadios masculinos?
Es una decisión que refleja un cambio creciente en la WSL. Esta temporada, el Arsenal ha jugado todos sus partidos de la WSL en el Emirates Stadium por primera vez, con una asistencia media superior a 24 000 espectadores. Su récord se marcó en noviembre contra el Chelsea, con 56 537 personas presenciando el 1-1.
Desde la 2024-25, el Aston Villa juega todos sus partidos de la WSL en Villa Park; el Leicester City lo hace en el King Power Stadium desde 2021, con el Pirelli Stadium como alternativa solo en caso de coincidencia con el equipo masculino. Everton, tras la mudanza del equipo masculino al nuevo Hill Dickinson Stadium, juega esta temporada en Goodison Park.
Sus afluencias son menores que las del Arsenal, aunque el Leicester batió su récord de asistencia este curso, muestra de un crecimiento constante pese a su posición en la parte baja de la tabla. El Villa también ha mejorado. El Everton, en su primera temporada en Goodison Park, ha tenido altibajos, aunque destaca la cifra de 18 154 espectadores ante el Manchester United en octubre.
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Dar el salto: un nuevo reto fuera del campo para el Chelsea Femenino
El Chelsea debe ahora mudarse a un estadio mucho más grande de forma permanente. El club ha llenado con frecuencia Kingsmeadow, su campo de 4.850 espectadores que ha acogido la mayoría de sus partidos en casa durante los últimos nueve años, señal de que los Blues ya le quedaban pequeños. El salto a Stamford Bridge, con 41 312 asientos, exigirá un intenso trabajo comercial y mucha paciencia para llenar las gradas.
Esta temporada, su mejor marca en siete partidos fue de 30 545 espectadores contra el Arsenal, aunque cayeron 2-0. Cinco encuentros superaron los 10 000 aficionados, pero los duelos de Champions ante París FC y Roma solo atrajeron a 2752 y 3914 personas.
Sin embargo, el Arsenal ha demostrado que el esfuerzo vale la pena: su menor afluencia en el Emirates esta temporada fue de 18 087 espectadores, muy por encima de los 5539 que registró la campaña anterior. Aunque son rivales, el Chelsea aspira a seguir los pasos de su vecino londinense y lograr un crecimiento similar en Stamford Bridge.