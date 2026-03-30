«Como el partido iba muy, muy bien, nos impacientamos un poco y dejamos de cubrir las posiciones como debíamos. Volvimos a jugar con mucho estilo libre, igual que contra Suiza. Y a veces simplemente no tenemos el control del balón suficiente para permitirnos ese estilo libre», criticó Nagelsmann.

La plantilla solo es apta para ese estilo de juego hasta cierto punto. «Hay algunos jugadores que pueden jugar en todas las posiciones, pero también hay otros en la plantilla que simplemente se sienten más cómodos en una posición concreta y están más a gusto cuando mantienen esa posición y pueden jugar bien en ella».

Sin embargo, cuando el juego se vuelve demasiado «freestyle», hay una mayor vulnerabilidad a los contraataques.

Sin embargo, el equipo había aplicado muy bien la táctica durante los primeros 25 minutos. «Daba la sensación de que Ghana ni siquiera estaba en nuestra mitad del campo», elogió Nagelsmann. Además, la selección alemana tuvo suficientes ocasiones para sentenciar el partido desde el principio. «En general, en mi opinión, jugamos mejor que contra Suiza, aunque marcáramos menos goles», resumió el seleccionador alemán.



