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«El equipo que nunca se rinde»: Álvaro Arbeloa afirma que el Real Madrid debe remontar el marcador desfavorable ante el Bayern de Múnich por su historia en la Liga de Campeones
El Madrid busca remontar el marcador ante el Bayern
El Madrid afronta un reto decisivo tras perder 2-1 ante el Bayern en la ida. Los goles de Luis Díaz y Harry Kane sorprendieron a los locales en el Bernabéu, antes de que Kylian Mbappé recortara distancias. Pese al marcador, el entrenador Arbeloa compareció con un mensaje claro.
Arbeloa declaró: «Somos el Real Madrid y creemos en la victoria. Debemos mejorar para crear más ocasiones. Pasaremos porque somos el equipo que nunca se rinde y tiene 15 Copas de Europa».
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Ajustes tácticos ante los obstáculos europeos
El gigante español afrontará el decisivo partido de vuelta sin Aurelien Tchouameni, sancionado tras su amarilla en la ida. Aunque su ausencia es un golpe, el entrenador aseguró que ya tienen un plan para neutralizar al equipo alemán.
Arbeloa explicó: «Algunos no estaban al 100 % en la ida, pero volveremos con nuestro escudo o sobre él. Tenemos varias opciones para reemplazar a Tchouameni: Camavinga, Thiago, Ceballos o Valverde. Ya tengo el once de mañana y eso me da confianza».
Descartar los milagros y confiar en los seguidores
Pese a ir por detrás en el marcador, el club rechaza que pasar de ronda sea una sorpresa. El entrenador recordó que el partido de ida podría haber terminado de otra forma y destacó las nueve paradas de Manuel Neuer, que mantuvieron a los visitantes por delante.
Arbeloa añadió: «También los que salgan desde el banquillo, porque será un partido muy largo. Tengo mucha confianza. No necesitamos un milagro. Si hubiéramos ganado el otro día, no habría sido una locura. Su mejor jugador fue el portero. Quien conozca al Real Madrid sabe que ganar en Alemania no es un milagro. Pocos equipos han ganado 15 Copas de Europa. Esta semana muchos aficionados me han dicho que remontaremos y, con esa fe, creemos que ganaremos».
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Momentos decisivos cuando se esfuman las esperanzas de ganar la liga
El Madrid vive un momento clave: la liga se aleja tras el empate con el Girona, que lo deja a nueve puntos del Barcelona. Mañana debe vencer al gigante bávaro para mantener vivo su sueño europeo. La plantilla necesita reflejar en el campo la fe de su entrenador y conquistar el Allianz Arena.