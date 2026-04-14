«El equipo que nunca se rinde»: Álvaro Arbeloa afirma que el Real Madrid debe remontar el marcador desfavorable ante el Bayern de Múnich por su historia en la Liga de Campeones

El Madrid afronta un reto decisivo tras perder 2-1 ante el Bayern en la ida. Los goles de Luis Díaz y Harry Kane sorprendieron a los locales en el Bernabéu, antes de que Kylian Mbappé recortara distancias. Pese al marcador, el entrenador Arbeloa compareció con un mensaje claro.

Arbeloa declaró: «Somos el Real Madrid y creemos en la victoria. Debemos mejorar para crear más ocasiones. Pasaremos porque somos el equipo que nunca se rinde y tiene 15 Copas de Europa».