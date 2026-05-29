¿El equipo de Jürgen Klopp tendrá algo que decir? ¿Despido relámpago del entrenador Ole Werner en el RB Leipzig?

En teoría, todo favorece a Werner. Tras la peor temporada del club en la Bundesliga (2024/25), que acabó con la eliminación de las competiciones internacionales, llegó él y lideró uno de los mejores cursos del Leipzig. Solo le faltaron dos puntos para igualar el récord de la 2016/17.

Con una media de 1,95 puntos por partido en 38 encuentros, Werner lidera la clasificación histórica de entrenadores del club. Logró esto pese a gestionar, bajo gran presión, una renovación total de la plantilla. El RB perdió a sus tres máximos goleadores de la temporada anterior: Benjamin Sesko, Xavi Simons y Lois Openda. También se marcharon Yussuf Poulsen y Kevin Kampl, dos referentes de la afición.

Aun así, se ganó el vestuario, apoyó el crecimiento de jugadores como Christoph Baumgartner, Nicolas Seiwald y el fichaje Yan Diomande.

Sin embargo, se rumorea que Werner podría temer por su puesto. «Un poco de suerte aquí, algo de casualidad allá, demasiado factor Diomande y una idea de juego no del todo convincente», señala Sky sobre el escepticismo del «Global Team» respecto al entrenador.