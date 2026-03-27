El equilibrio entre una marca global y el fútbol tradicional: por qué la maquinaria de entretenimiento del Como 1907 es sostenible, a diferencia del RB Leipzig

Al mismo tiempo, el Como y sus propietarios adoptan un enfoque a largo plazo; no actúan como los inversores tradicionales, cuyo principal objetivo es sacar el máximo provecho económico de la inversión en un club. Más bien, su objetivo es impulsar el club, la ciudad, a sus habitantes y la región en su conjunto. Mientras que otros clubes de inversores clásicos, como el RB Leipzig en Alemania, «explotan» el fútbol como mero medio para comercializar sus propios productos, el Como aplica una estrategia de marketing más sostenible.

Esto llega hasta tal punto que, por ejemplo, cada recién nacido en los hospitales municipales de Como recibe un body del club. Además, el club colabora con 14 bares locales. Allí, si el club gana uno de sus partidos oficiales, se invita a una ronda de bebidas a los clientes presentes. El objetivo es claro: ganarse el apoyo de la población local y lograr que el proyecto del Como se perciba más como un enriquecimiento para la zona que como un factor perturbador.

Esto incluye también la ampliación del bonito estadio local. El Stadio Giuseppe Sinigaglia, construido en 1927, que goza de una magnífica ubicación a orillas del lago de Como y ofrece, además de la acción sobre el terreno de juego, unas vistas fenomenales del lago, sigue siendo propiedad del Ayuntamiento de Como, pero se prevé que, tarde o temprano, sea adquirido por el club y pase a ser de su propiedad. Ya tras el ascenso en el verano de 2024 hubo que llevar a cabo las necesarias obras de renovación en el estadio, de casi 100 años de antigüedad; para el futuro se prevén más ampliaciones, como el aumento de la capacidad total, que actualmente es de solo unos 13 600 espectadores.

Se tomará como modelo para futuras obras de remodelación el Disneyland. Según la visión de los propietarios, la ciudad, la región y el club deben comercializarse como una unidad. El objetivo es un parque junto al lago con un estadio moderno y opciones de entretenimiento, incluso fuera de la temporada de partidos. «Lo que para Disney es el parque temático, para nosotros es el club de fútbol y la experiencia de los días de partido. Tenemos la suerte de estar en un lugar donde la propia ciudad es una marca: el lago de Como es una marca global. Sería una tontería no aprovechar esta oportunidad: integrar el fútbol en el ecosistema, no como pieza central, sino como elemento clave», explicó el presidente del club y director ejecutivo de Sent, Mirwan Suwarso, al portal italiano Calcio e Finanza.

Siguiendo el modelo de Disney, el Como 1907 no pretende ser simplemente un club de fútbol de nuevos ricos, sino un proyecto de entretenimiento integral y financieramente sostenible, con la región turística del lago de Como como marca principal. El objetivo es conectar el fútbol, el marketing, el merchandising y la región, atraer a famosos y establecer el club como una marca global con carácter experiencial.

Esto resulta emocionante porque los contrastes no podrían ser mayores. Por un lado, el «carácter tradicional» de una idílica ciudad pequeña con una ubicación perfecta junto a un lago; por otro, las grandes ambiciones globales de los propietarios.