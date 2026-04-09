«El entrenador perfecto para reconstruir el Liverpool»: se pide a los Reds que sustituyan a Arne Slot por el exentrenador del Chelsea

El campeón del mundo Marco Materazzi considera que es momento de un cambio en el banquillo de Anfield y propone a su compatriota Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea, como el candidato ideal para liderar al club. Maresca, quien llevó al Chelsea a ganar la Conference League y el Mundial de Clubes, está sin equipo desde enero.

En declaraciones a Hajper, el exdefensa del Inter explicó por qué el técnico de 46 años es el hombre adecuado para el puesto: «¿Puede Enzo Maresca volver a convertir al Real Madrid en campeón? Sí, ¡por qué no! Habla muy bien español porque estuvo en el Sevilla, pero creo que Maresca también tiene una buena oportunidad de conseguir un puesto en la Premier League para la próxima temporada. ¿El Newcastle United? No me convence. El Manchester United sería una buena opción, pero está muy vinculado al City. Liverpool, en cambio, es el destino ideal: Maresca es el técnico perfecto para reconstruir al equipo y darle una nueva visión».