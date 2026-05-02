El entrenador interino del Chelsea, Calum McFarlane, comenta el último viaje de Enzo Fernández a Madrid

Sin embargo, McFarlane restó importancia al viaje y afirmó que no había motivos de preocupación. El entrenador interino defendió que sus jugadores pasen juntos el tiempo libre.

«Les dimos tres días libres y que se vayan juntos dice mucho del grupo», afirmó McFarlane. «Me encanta que pasen tiempo juntos y que hayan ido a Madrid a ver tenis, así que, sinceramente, no le veo ningún problema».

«El año pasado también estuvo allí con sus compañeros. La última vez que tuvieron un descanso también pasaron tiempo juntos, así que lo veo como una señal positiva de la unidad del grupo».