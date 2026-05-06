El entrenador del Tottenham, Roberto De Zerbi, fue llamado «auténtico capullo» por Jesse Marsch por el trato dado a la estrella canadiense Ismael Kone en Marsella

En el podcast «Call It What You Want» de CBS Sports Golazo America, Marsch valoró sin tapujos los métodos de entrenamiento de De Zerbi. Elogió la evolución de Koné en la Serie A con el Sassuolo, pero criticó cómo el actual técnico del Tottenham gestionó al joven en la Ligue 1.

«Cuando llegué, Ismael tenía mucho talento pero estaba sin pulir», afirmó Marsch en el pódcast. «Le insistí en la disciplina y la concentración: alimentación, sueño, entrenamiento, actitud diaria y juego. Al ir a Italia y jugar con un equipo recién ascendido, ha asumido un papel clave y ha tenido un gran año».