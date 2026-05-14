El entrenador del Santos afirma que Neymar va «por buen camino» para integrar la selección brasileña al Mundial, tras brillar en la final de la Copa contra el Coritiba

El entrenador del Santos se muestra optimista sobre el futuro de Neymar en la selección, mientras Brasil se prepara para enfrentar a Marruecos, Haití y Escocia en el Grupo G del Mundial. Cuca añadió: «Su puesto en la selección está encaminado; puede representarnos bien y, en mi opinión, es necesario. Depende de la CBF analizar cómo proceder.

«No sé qué pasará en el Mundial; Brasil lo está haciendo bien y, si Dios quiere, serán campeones. Vamos paso a paso. Quizá el domingo haga otro buen partido y se gane un lugar en la Copa».