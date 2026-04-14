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El entrenador del Lyon explica por qué criticó públicamente a Endrick, quien, cedido por el Real Madrid, respondió con una actuación decisiva en la victoria de la Ligue 1
La apuesta calculada da sus frutos
El Lyon cortó su mala racha con un 2-0 al Lorient, gracias a Endrick en la segunda parte. Tras un bajo rendimiento y una reprimenda pública de Fonseca, el joven de 19 años comenzó en el banquillo como medida motivacional. Su entrada resultó decisiva: participó en los dos goles y justificó la alta presión del técnico en un momento crítico de la temporada.
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Fonseca explica las tácticas psicológicas
El técnico portugués admitió que sus anteriores comentarios, en los que afirmaba «no estar satisfecho» con la aportación del delantero, eran puramente provocativos. Fonseca quiso poner a prueba el carácter del joven tras una actuación discreta contra el Angers y las quejas por el cansancio de los viajes internacionales.
Tras vencer al Lorient, Fonseca explicó: «Como entrenador, busco estrategias para provocar reacciones en los jugadores, y eso hice. Hablé para estimularlo, y vi esa reacción».
Añadió: «Sí, hablamos. Endrick es joven, muy positivo y está en pleno crecimiento, pero hablamos y todo va bien».
Expectativas sobre el jugador cedido por el Madrid
Tras nueve partidos sin ganar, el Lyon quedó fuera de los puestos de Liga de Campeones, lo que desencadenó la exigencia de mejorar. Fonseca insistió en que Endrick, pese a su edad y al parón internacional, tiene «obligación» de dar ejemplo.
Antes había declarado: «No estoy satisfecho con el rendimiento de Endrick. No estoy aquí para machacar a los jugadores, pero espero más de él y creo que debe dar más. Dijo que estaba cansado por el viaje desde Orlando, pero debe esforzarse más».
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Cambio de tendencia antes del partido contra el PSG
Este domingo el Lyon visita al líder, el París Saint-Germain, en el Parc des Princes. Los visitantes, quintos con 51 puntos, están a 12 unidades de los parisinos y necesitan mantener su impulso para aspirar a Europa. Con Endrick, cedido por el Madrid, en buen momento, la clave es si mantendrá su acierto ante la élite en las últimas semanas de la temporada.