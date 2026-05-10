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El entrenador del Brentford se muestra «desconcertado» por las decisiones arbitrales, mientras el Manchester City se lleva una victoria crucial gracias a la suerte
La polémica por la sanción deja a Andrews furioso
El momento más polémico llegó en el 71’, con el 1-0 aún en el marcador. Kevin Schade cayó tras una entrada de Matheus Nunes, pero el árbitro Michael Salisbury ignoró las protestas y el VAR, James Bell, no intervino. La decisión dejó atónito al banquillo del Brentford, que perdió la ocasión de empatar en plena presión.
«Creo que la de Kevin Schade en la segunda parte era penalti. Así que fue realmente decepcionante», declaró Andrews a Sky Sports. Más tarde, en rueda de prensa, añadió: «No entiendo en qué mundo se tira al suelo si no hay contacto. Porque era un gol que nos habría devuelto al 1-1. Eso es lo que me cuesta comprender. El comentario que oí fue "no hubo suficiente contacto". Pero alguien tan rápido como Kevin Schade, con la mirada puesta en la portería, no estoy seguro de cuánto contacto espera [el árbitro]. Especialmente teniendo en cuenta lo rápido que es Kev y la naturaleza de la jugada».
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Silva se libra de la tarjeta roja por su «actitud agresiva»
La protesta por el penalti no fue lo único que enfureció a los visitantes. El capitán del Manchester City, Bernardo Silva, vio la amarilla tras un choque con Nathan Collins, en el que pareció golpear con el brazo la pierna de su rival mientras este estaba en el suelo. A pesar de la dureza del incidente, Silva se mantuvo en el campo y ayudó a su equipo a superar una complicada segunda parte. El capitán del Brentford cree que la falta de expulsión permitió al City recuperar la confianza y, al final, distanciarse en el marcador.
Nunes tuvo suerte de no ser expulsado en la primera parte
Los Bees creían que Matheus Nunes debía ser expulsado antes. Schade quedó solo y pareció que el lateral derecho del City lo derribó, pero el árbitro lo consideró legal. Las repeticiones mostraron un leve toque al balón, lo que probablemente evitó que el exjugador del Wolves recibiera roja por impedir un gol claro.
Andrews se mostró pragmático y admitió: «La de la primera parte, no la he vuelto a ver. Los entrenadores dicen que quizá hubo un ligero toque de balón, y si es así, me parece bien». El comentarista y exdefensa del City Micah Richards coincidió: el margen fue mínimo y Nunes tuvo «mucha suerte» de evitar la sanción en un momento que podría haber cambiado el partido.
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El City vence a los Bees y sigue el ritmo de los Gunners.
A pesar de la polémica arbitral, el City fue eficaz al final y se mantuvo a dos puntos del líder, el Arsenal. Jeremy Doku abrió el marcador, y luego Erling Haaland y Omar Marmoush sentenciaron. La victoria mantiene vivo el sueño del triplete del equipo de Pep Guardiola, aunque en el Brentford creen que el resultado no refleja lo visto en un partido lleno de decisiones arbitrales ajustadas.