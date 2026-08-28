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FC Barcelona v Athletic Club - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traducido por

El entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, elogia al defensa franco-vasco Johaneko Louis-Jean tras su impresionante debut contra el Barcelona

Athletic Club
J. Louisjean
Primera División

El entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, reservó un elogio especial para el joven defensa Johaneko Louis-Jean tras un exigente partido contra el Barcelona. El técnico alemán quedó profundamente impresionado por la manera en que el joven manejó el ambiente hostil del Camp Nou durante su brillante debut.

  • Un histórico linaje franco-vasco

    Cuando el joven defensa Johaneko Louis-Jean saltó al terreno de juego para protagonizar una aparición histórica, no solo superó una prueba de fuego ante el Barcelona; también escribió su nombre en un capítulo muy exclusivo de la historia del Athletic Club. Conocido en todo el mundo por su estricta y orgullosa política de fichajes, el club vasco solo alinea a jugadores nacidos o formados en el conjunto del País Vasco, que se extiende tanto por el norte de España como por el suroeste de Francia. Louis-Jean lleva con orgullo ese singular legado futbolístico transfronterizo como parte de un linaje poco común.

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  • imago-sport-1082057740.jpgSergio Ros

    Siguiendo los pasos de Lizarazu y Laporte

    Louis-Jean se une a un grupo de élite como apenas el tercer jugador nacido en Francia de la historia en representar al Athletic Club, siguiendo los ilustres pasos del campeón del mundo Bixente Lizarazu y del referente moderno Aymeric Laporte. Lizarazu se convirtió en el pionero cuando el natural del País Vasco francés se incorporó al club en 1996, allanando el camino para las generaciones futuras. Años después, Laporte llegó a Bilbao en 2010 con apenas 16 años para labrarse una carrera brillante antes de consolidarse en la élite del fútbol europeo. Ahora, Louis-Jean da un paso al frente como el próximo gran abanderado franco-vasco en San Mamés.

  • Recompensar el duro trabajo entre bastidores

    En declaraciones a los medios tras el partido, el entrenador Edin Terzic puso en valor el momento decisivo del adolescente y la dedicación necesaria para llegar a este nivel. El técnico del Athletic reveló que el debutante se había ganado su oportunidad gracias a su pura constancia en los entrenamientos durante las últimas semanas, demostrando que estaba preparado para soportar el enorme peso de una camiseta histórica.

    «Y con Johan, quizá lo escribió por primera vez para vosotros... ha estado trabajando muy bien en los entrenamientos durante las últimas semanas... así que merecía plenamente esta oportunidad».

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    Estar a la altura bajo presión

    Dar un paso al frente en un estadio visitante hostil ante una oposición de talla mundial puede abrumar fácilmente a cualquier joven jugador que intenta dejar su huella. Sin embargo, Terzic quedó profundamente impresionado por la madurez y la calidad técnica que el defensa franco-vasco mostró durante todo el partido, negándose a desentonar en uno de los escenarios más grandiosos del fútbol mundial.

    «Y creo que es bastante impresionante que jugara aquí, con este público, contra rivales tan increíbles, y que lo hiciera realmente, realmente bien».

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