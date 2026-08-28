El entrenador del Athletic Club, Edin Terzic, elogia al defensa franco-vasco Johaneko Louis-Jean tras su impresionante debut contra el Barcelona

En declaraciones a los medios tras el partido, el entrenador Edin Terzic puso en valor el momento decisivo del adolescente y la dedicación necesaria para llegar a este nivel. El técnico del Athletic reveló que el debutante se había ganado su oportunidad gracias a su pura constancia en los entrenamientos durante las últimas semanas, demostrando que estaba preparado para soportar el enorme peso de una camiseta histórica.

«Y con Johan, quizá lo escribió por primera vez para vosotros... ha estado trabajando muy bien en los entrenamientos durante las últimas semanas... así que merecía plenamente esta oportunidad».