El entrenador del Atalanta, Raffaele Palladino, se mantiene firme en su negativa a «aparcar el autobús» contra el Bayern de Múnich a pesar de la humillación sufrida en la Liga de Campeones
El Bayern toma una ventaja decisiva en los octavos de final
La derrota fue una de las más duras en la historia europea del Atalanta, pero el exentrenador del Monza cree que la experiencia fue un reto necesario para el desarrollo del club. El Bayern controló el partido y dominó en Bérgamo. La estrategia inicial del Atalanta de saturar el centro del campo resultó contraproducente, dejando huecos que los creativos jugadores del Bayern supieron aprovechar, lo que llevó a una desventaja de tres goles en los primeros 25 minutos. El Bayern añadió tres goles más en la segunda parte, lo que puso fin a la eliminatoria.
Sin remordimientos por la valentía táctica
A pesar del abultado marcador, Palladino insistió en que abandonar sus principios nunca fue una opción. Argumentó que el estilo agresivo y de marcaje individual que llevó al Atalanta a los octavos de final debe mantenerse, independientemente de la talla del rival. «Esta derrota es una experiencia para nosotros, y volvería a jugar así, porque esta es nuestra mentalidad si queremos progresar en todas las competiciones», explicó el entrenador.
También descartó las sugerencias de que el resultado dejaría secuelas duraderas en su plantilla, y añadió: «¿Repercusiones? No, siempre hemos sabido reaccionar. Ya sabemos que el sábado, a pesar de la fuerza del Inter, volveremos a reaccionar. Tenemos que mantener la cabeza alta. Nos hemos enfrentado a un equipo fuerte, con Luis Díaz y Olise; son formidables y están destinados a llegar hasta el final. Sigo estando orgulloso de mis jugadores».
La negativa a sentarse en profundidad
Palladino se mostró especialmente firme cuando se le preguntó si una estrategia más conservadora, del tipo «aparcar el autobús», podría haber limitado el daño. «Esperábamos dificultades debido a los valores
sobre el terreno de juego. Aceptamos sus cualidades y su fuerza. Hemos llegado hasta aquí porque teníamos esta mentalidad y este ADN, y no lo vamos a cambiar», afirmó. «No vamos a empezar a jugar con una defensa zonal. Esa es mi opinión, y aceptaremos el resultado. O ganamos o aprendemos».
¿Qué le depara el futuro al Atalanta?
Sin duda, se puede decir que el resultado ha puesto fin a la campaña del Atalanta en la Liga de Campeones, aunque todavía queda el partido de vuelta en el Allianz Arena la semana que viene. Aunque el sueño de la Liga de Campeones se está desvaneciendo, el Atalanta debe centrarse rápidamente en sus obligaciones nacionales, ya que se prepara para un encuentro de alto riesgo contra el líder de la Serie A, el Inter de Milán. El cuerpo técnico confía en la histórica capacidad de recuperación del equipo para superar este difícil periodo y mantener su lucha por terminar entre los seis primeros.
