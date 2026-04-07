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El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, explica el curioso ejercicio de entrenamiento con bolígrafos tras hacerse viral el vídeo
El ejercicio de Arteta con el bolígrafo
Han salido a la luz unas imágenes del campo de entrenamiento de los Gunners en London Colney en las que se ve a sus estrellas trabajando en grupos para mantener la posesión del balón, al tiempo que se aseguraban de no dejar caer los bolígrafos que sostenían entre los dedos. Este insólito ejercicio tuvo lugar mientras los Gunners se preparaban para el crucial partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Sporting de Lisboa. El ejercicio es el último de una larga serie de excéntricos retos físicos y psicológicos introducidos por el entrenador para mantener a sus jugadores mentalmente despiertos durante los momentos de mayor presión de la temporada.
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La serenidad ante el pánico
Arteta es conocido por su forma de pensar poco convencional, ya que en otras ocasiones ha utilizado bombillas y carteristas profesionales para transmitir mensajes motivadores a su equipo. A pesar de la curiosidad del público por su último método, el técnico de 44 años se mostró reacio a revelar el significado metafórico concreto que se esconde tras los bolígrafos, y prefirió centrarse en el objetivo más amplio de la unidad del equipo.
En declaraciones previas al partido contra el Sporting, Arteta dijo: «En lugar de entrar en pánico, hay que entender, si eso ocurre, por qué ha ocurrido y aportar claridad. Siempre habrá un interrogante y eso es todo. Hay que vivir el presente, hay que darlo todo cada día. Ese es el listón que nos hemos marcado y forma parte de nuestra identidad y de este club de fútbol. Una sesión de entrenamiento debe tener diferentes elementos. Y tiene que estar relacionada con los mensajes que transmitimos y con los compromisos que hemos adquirido entre nosotros».
Empezar de cero esta temporada
El líder de la Premier League se enfrenta a un momento crucial tras una desmoralizante derrota en la final de la Carabao Cup y su eliminación de la FA Cup, lo que hace que el momento en que se llevan a cabo estos ingeniosos ejercicios sea especialmente significativo. Arteta cree que mantener un sentido de identidad es fundamental para garantizar que la temporada no se desmorone, mientras el equipo busca equilibrar una ventaja de nueve puntos en la liga con sus ambiciones europeas. Cuando se le preguntó específicamente sobre el uso de los bolígrafos, el entrenador añadió: «Eso se queda en el vestuario».
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Prueba decisiva en Europa
El Arsenal afronta una difícil tarea frente a un Sporting que ha ganado sus cinco partidos de Liga de Campeones disputados en casa esta temporada. Los Gunners deben superar un historial desfavorable en Portugal, ya que nunca han ganado a domicilio contra un rival portugués en una eliminatoria europea (4 empates y 2 derrotas), habiendo perdido por última vez por 1-0 ante el FC Porto en 2024. Este desplazamiento a Lisboa supone un partido de preparación de alto riesgo de cara a la visita al Etihad Stadium, que podría decidir el título, dentro de tan solo 12 días.