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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Entrenador de porteros de Ghana a Kooora: "La única magia contra Kane fue nuestro trabajo"... y resta importancia al incidente con Bellingham

Inglaterra vs Ghana
Inglaterra
Ghana
World Cup
Croacia vs Ghana
Croacia
H. Kane
J. Bellingham
Inglaterra
Ghana
EE. UU.
Croacia

Dan Gaspar revela detalles del partido contra Inglaterra en el Mundial.

Dan Gaspar, preparador de porteros de Ghana, desmintió a Kooorala magia negra contra Harry Kane en el Mundial 2026 y aclaró la jugada polémica de Jude Bellingham.

Ghana ya está en octavos por tercera vez tras vencer a Panamá y empatar con Inglaterra.

Con 4 puntos —victoria 1-0 sobre Panamá y empate 0-0 con Inglaterra—, las «Estrellas Negras» son segundas del grupo y ya tienen garantizado, al menos, pasar como uno de los tres mejores terceros aunque caigan ante Croacia.

El equipo de Carlos Queiroz ha destacado por su solidez defensiva, sobre todo ante Inglaterra, donde neutralizó a las estrellas de los Tres Leones.

Es una de las cuatro selecciones, junto a México, España y Argentina, que aún no han encajado gol en este Mundial.

Es la cuarta selección africana que mantiene su portería a cero en los dos primeros partidos del Mundial.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Detener a Harry Kane con magia?

    El brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam generó polémica al anunciar que se centraría en Harry Kane para evitar que marcara contra las «Black Stars», tras su doblete contra Croacia.

    Aseguró que lo controló durante el partido y que lo «liberaría» tras el encuentro.

    En un vídeo ampliamente difundido afirmó: «Soy el brujo espiritual más poderoso del mundo. Ahora liberaré a Harry Kane para que marque en el próximo partido de Inglaterra».

    Sin embargo, Dan Gaspar, entrenador de porteros de Ghana, declaró a Kooora: «Respeto la cultura ghanesa, pero nos preparamos con trabajo duro. Mantuvimos nuestra portería a cero gracias a una defensa organizada, la disciplina táctica y el compromiso de los jugadores, además de la excelente actuación de los porteros».

    Y añadió: «Harry Kane sigue siendo uno de los mejores delanteros del mundo, y lo que han logrado nuestros jugadores se debe a su rendimiento sobre el terreno de juego. Puede que estas historias hayan hecho sonreír a muchos, pero en nuestra concentración, la única magia en la que creemos es la buena preparación, el trabajo en equipo y el compromiso».

    El también portugués cerró con una sonrisa: «Agradecemos todo apoyo, incluso el del mago ghanés».

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    ¿Cuál es el secreto para mantener limpias las ventanas?

    Sobre el gran rendimiento del portero Benjamin Asarela (33 años), Jarspar —nombrado junto a Queiroz meses antes del Mundial— afirmó: «No hay ningún secreto; es fruto del trabajo en equipo».

    Y añadió: «El mérito se lo llevan primero los diez jugadores de campo. La defensa es tarea de todos: presión arriba, orden en el medio y disciplina atrás. Todos contribuyeron a dejar la portería a cero».

    En la preparación de los porteros nos centramos en lo mental y lo táctico; en lo técnico ya llegaban con experiencia y potencial. Mi labor es ayudarles a mantener la calma, recuperarse rápido tras cada acción y tomar la decisión táctica adecuada para el equipo».

    A este nivel, los partidos se deciden en una o dos jugadas, así que el portero debe estar siempre concentrado.

    «No solo paramos tiros espectaculares; también elegimos la mejor opción en el momento justo, ordenamos la defensa y transmitimos confianza al equipo. Todo se basa en claridad mental y disciplina táctica».

    Concluyó: «La mano detiene el balón, pero la mente hace al portero».

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ¿Insultos de Bellingham?

    Inglaterra y Ghana vivieron un incidente al final de la primera parte: Bellingham se enzarzó con un miembro del cuerpo técnico africano.

    Según «The Sun», se insultaron, y el seleccionador Carlos Queiroz intervino.

    Gaspar añadió: «El fútbol es un deporte lleno de emociones, sobre todo en un torneo de la talla del Mundial».

    Explicó: «Hubo una entrada tardía que encendió los ánimos; algunos jugadores discutieron al ir al túnel. Esto pasa en partidos intensos».

    Añadió, en declaraciones a Kooora: «Desde nuestro punto de vista, la situación se resolvió rápidamente y, a partir de ahí, todos se centraron en afrontar la segunda parte. Respetamos a Jude Bellingham: es un gran jugador. Nuestros técnicos y jugadores sienten la misma pasión al representar a Ghana».

    Concluyó: «Al reanudarse el juego, ambos equipos se centraron en el fútbol, como debe ser, y al final del partido reinó el respeto mutuo».

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