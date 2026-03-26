El «dúo perfecto» de Kovacs y un fichaje sorpresa: así podría el BVB, bajo la dirección de Ole Book, resolver sus principales problemas

En total, el BVB ha gastado 71,5 millones de euros en fichajes durante los últimos tres años para incorporar a Carney Chukwuemeka, Jobe Bellingham, Pascal Groß, Marcel Sabitzer y Salih Özcan. El objetivo de encontrar un sucesor adecuado para Jude Bellingham, que se marchó al Real Madrid en 2023, aún no se ha cumplido (por ahora). Mientras que Groß ya no está —en invierno regresó a su antiguo club, el Brighton & Hove Albion, en la Premier League—, y Özcan abandonará el club al finalizar su contrato en verano, Chukwuemeka, el hermano menor de Bellingham y Sabitzer no son (todavía) los refuerzos que los responsables del BVB posiblemente esperaban.

Solo Felix Nmecha, fichado ese mismo verano procedente del VfL Wolfsburgo por 30 millones de euros, ha acabado de cuajar tras más de dos años y medio de adaptación y, al menos desde esta temporada, es un pilar fundamental dentro del equipo. Sobre todo en defensa, a Kovac le falta una alternativa real en el doble seis, ya que, al fin y al cabo, Nmecha, Bellingham, Chukwuemeka y Sabitzer tienen sus puntos fuertes más bien en el juego ofensivo o en la construcción del juego. Özcan, el único jugador con mentalidad verdaderamente defensiva, ya no estará disponible a partir de la próxima temporada, por lo que solo quedaría el capitán Can, quien, en teoría, también podría desempeñar ese papel, pero, como ya se ha mencionado, lleva tiempo de baja por lesión y, de todos modos, rinde mejor en el centro de la defensa.

En las últimas semanas y meses se ha mencionado repetidamente como opción a Kennet Eichhorn, del Hertha BSC. Con solo 16 años, ha dado el salto esta temporada en el Hertha y, por su talento, ya se le considera una gran promesa para el futuro. El BVB sin duda le vendría muy bien a Eichhorn como siguiente paso en su carrera, sobre todo porque, a pesar de su corta edad, ya posee una madurez física excepcional. Además, tiene una resistencia brutal, destaca en la salida de balón y no rehúye los duelos físicos (7 tarjetas amarillas en 15 partidos).

Ventaja absoluta para el BVB: hay necesidad en la posición estrella de Eichhorn, el joven de 16 años podría asumir directamente un papel importante en un gran club y en su contrato, vigente hasta 2029, hay una cláusula de rescisión de entre diez y doce millones de euros. Así lo informó Sky. Esto significa que, si Book, Kovac y Ricken pudieran ofrecer a Eichhorn unas perspectivas claras en Dortmund que le convenzan, podría gestarse un auténtico golpe de efecto en el mercado de fichajes a un precio razonable.

Sin embargo, la situación se complica si se tiene en cuenta la competencia a la que se enfrentaría el Borussia en caso de traspaso. Aunque parece que el FC Bayern ya no muestra interés, siguen en liza algunos pesos pesados como el FC Barcelona, el Manchester United, el París Saint-Germain y el Real Madrid. De todos modos, es dudoso que el cambio de club pueda llevarse a cabo este mismo verano. Por un lado, Eichhorn sufrió en enero una grave lesión en el tobillo, por lo que es muy posible que se pierda el resto de la temporada. Por otro lado, el Hertha quiere a toda costa renovar al supertalento, lo que elevaría considerablemente la cláusula de rescisión y haría más probable que se quedara al menos una temporada más en el Hertha.

Según se rumorea, aunque (todavía) no está en la lista del BVB, también sería muy interesante Kaishu Sano, del 1. FSV Mainz 05. El japonés de 25 años es exactamente el tipo de jugador con el que un entrenador como Kovac debería soñar. Fuerte en el juego sin balón, buen luchador en los duelos y, además, con una excelente visión de juego, lo que le permite leer con antelación las líneas de pase y cerrar espacios con inteligencia. Al mismo tiempo, Sano también sabe hacer cosas con el balón en los pies, como se pudo observar de forma impresionante en la victoria del Mainz contra el Eintracht de Fráncfort el pasado fin de semana.

Allí no solo participó de manera decisiva en la creación de ambos goles, sino que también asistió con precisión milimétrica en dos ocasiones a su compañero Sheraldo Becker, quien falló por poco ante el portero del SGE, Michael Zetterer, y el poste interior, lo que impidió a Sano anotarse una asistencia. Los dos influencers futbolísticos Niklas Levinsohn y Nico Heymer también se mostraron a favor de un traspaso del japonés al BVB en su podcast «50+2»: «Kaishu Sano y Niko Kovac son, en realidad, una combinación perfecta. Todo lo que Kovac quiere ver como entrenador, Sano lo aporta sobre el terreno de juego. Es una oportunidad de mercado que el BVB debería considerar sin duda alguna. Si tiene una cláusula que estipula que puede marcharse por 30 millones de euros, entonces el Dortmund debe dar el golpe».