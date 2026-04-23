El dueño del Coventry comenta los rumores sobre un posible regreso de Frank Lampard al Chelsea tras ganar la Championship

Lampard ha recuperado su reputación como entrenador al acabar con 25 años de ausencia del Coventry City de la máxima categoría. El excentrocampista inglés tomó un equipo en transición y lo llevó al título de la Championship, un logro que, según el propietario Doug King, no debe subestimarse dada la situación financiera de la segunda división.

«Ha hecho un trabajo fantástico; han sido 18 meses increíbles para nosotros y para él», declaró King a BBC CWR. «Estoy seguro de que está en modo reflexivo. Le dije: "No subestimes lo difícil que es lo que acabas de lograr". Ha hecho grandes cosas como jugador, pero salir de esta liga como campeones sin pago de paracaídas es un logro enorme que nadie le puede quitar".