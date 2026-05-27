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Rice silence doubters GFXGetty/GOAL
Krishan Davis

Traducido por

El dominio de Declan Rice sobre el centro del campo del PSG en la final de la Liga de Campeones silenciará a sus detractores

Opinion
Arsenal
D. Rice
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain
Vitinha
J. Neves
F. Ruiz
FEATURES
Paris Saint-Germain vs Arsenal

Si preguntas a la mayoría de los aficionados acérrimos del Arsenal quién es el mejor centrocampista del mundo, la respuesta es casi unánime: Declan Rice. Algunos incluso piden que el inglés gane el Balón de Oro tras llevar a los Gunners a su primer título de liga en 22 años y a la final de la Liga de Campeones. El resto del mundo, sin embargo, no está tan convencido.

El sábado, el jugador de 27 años tendrá la oportunidad perfecta de callar a sus detractores cuando enfrente al París Saint-Germain en la final de la temporada europea.

Una victoria sería muy significativa para Rice, pues en Budapest se medirá a tres de los centrocampistas que muchos sitúan por encima de él. Si gana esa batalla, a sus detractores les costará cuestionar que es uno de los mejores —si no el mejor— del mundo en su posición.

Para lograrlo, quizá lo mejor sea volver a lo básico.

  • Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Una tarea abrumadora

    El sábado Rice jugará el partido más importante de su carrera, y quizá nunca encare un reto mayor en el centro del campo: se medirá al mediocampo más equilibrado del planeta.

    Vitinha acapara los elogios: maneja el ritmo desde el círculo central y lanza ataques con sus precisos pases. Además, aporta 17 goles y asistencias en la temporada 2025-26 y, en su mejor versión, puede humillar a cualquiera.

    A su lado, João Neves realiza el trabajo sucio, pero su visión de juego le permite lanzar ataques letales: lo demostró con una asistencia ante el Liverpool y un cabezazo inesperado contra el Bayern.

    Fabian Ruiz, el menos conocido del trío, aporta incursiones, inteligencia y creatividad; marcó un gol fantástico en la semifinal del año pasado ante el Arsenal y fue clave contra el Bayern en esta edición. Una lesión de rodilla mermó su curso, pero el internacional español llegará en forma el sábado y, de nuevo, será una amenaza para los Gunners.

    Warren Zaire-Emery probablemente empezará en el banquillo, pero su entrada no resta calidad: es un mediocampista trabajador y preciso.

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  • Arsenal FC v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final First LegGetty Images Sport

    Reparar el daño causado

    La dolorosa derrota del año pasado en semifinales ante el PSG aún persiste en la mente de Rice, especialmente por su desafortunado papel en el 3-1 global.

    A los cuatro minutos del partido de ida en el Emirates, el internacional inglés se distrajo con el balón y los regates de Khvicha Kvaratskhelia, dejando a Ousmane Dembélé completamente solo en el borde del área.

    El georgiano asistió al futuro Balón de Oro con un pase raso, y Dembélé remató a la red tras rebotar en el poste. Ese gol puso al Arsenal contra las cuerdas, y nunca se recuperó: los londinenses perdieron 1-0 el primer partido en casa.

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    «Hay que arriesgarse»

    Rice cree que se aprendieron lecciones clave de la eliminatoria de ida y vuelta de la temporada 2024-25, ahora que el Arsenal aspira a llegar más lejos, impulsado por su esperado título de la Premier League.

    En una entrevista con la UEFAprevia a la final de este año, declaró: «El PSG es un equipo realmente bueno. Nos enfrentamos a ellos a doble partido el año pasado. Podría haber ganado cualquiera, así que ahora solo deseo que gane el mejor.

    «¿Qué aprendimos de la derrota en las semifinales de la temporada pasada? Que hay que aprovechar las ocasiones, porque tuvimos muchas. No pudo ser, pero son esos momentos los que te preparan para los que están por venir. Estaremos listos».

  • Arsenal v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    ¿El eslabón débil?

    Rice no puede hacerlo solo: tres contra uno ya es difícil; ante el majestuoso trío del medio del PSG, es imposible. Necesitará ayuda, así que Arteta debe acertar con la alineación.

    Martin Zubimendi llegó en plena forma y pareció el socio perfecto para el polivalente Rice, adaptándose al fútbol inglés tras su fichaje millonario procedente de la Real Sociedad y aportando goles y asistencias. Sin embargo, la exigencia de la Premier League pronto le pasó factura.

    Su rendimiento bajó a medida que avanzaba la temporada: superó los 4.000 minutos, el tercer mayor tiempo de juego del equipo, solo por detrás de Rice y del portero David Raya. Su aportación ofensiva ha bajado: toca menos balón, se le ve cansado y su último gol o asistencia data de febrero.

    Sigue siendo clave en defensa, pero será interesante ver si Arteta opta por Myles Lewis-Skelly para acompañar a Rice. El joven de 19 años apenas jugó en la mayor parte de la temporada 2025-26, pero en la recta final ha sumado minutos en el centro del campo y como lateral izquierdo, y ha respondido con actuaciones sólidas. Más fresco que el español, el joven podría ser el complemento ideal para Rice el sábado.

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League 2024/25 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    Cambio de enfoque

    Tras reinventarse como un incansable mediocampista de área a área en el Arsenal, es probable que Arteta pida a la estrella inglesa que vuelva a lo básico en la final de la Liga de Campeones: el trabajo defensivo en el que muchos aficionados y expertos ven el fuerte de Rice.

    Los ‘Gunners’ pasarán largos ratos sin balón, y rivales como Vitinha, Neves y Ruiz buscarán dominar el centro del campo. Por eso Rice deberá centrarse en cortar sus jugadas, marcar sus carreras y realizar las intervenciones cruciales que lo convierten en uno de los mejores ‘6’.

    Rice tiene piernas para actuar como un ocho agresivo, pero sus modestas cifras ofensivas sugieren que su mayor valor radica en la contención. Centrarse en proteger la zaga, por tanto, podría sentarle bien en esta ocasión. De hecho, el entrenador rival reconoce que ahí es donde el Arsenal da lo mejor de sí mismo.

    «Ya hemos jugado contra este Arsenal [en la semifinal de la temporada pasada], así que sabemos de lo que son capaces», declaró Luis Enrique en una reciente rueda de prensa. «Sin el balón, son el mejor equipo del mundo, y con él pueden marcar muchos goles. Es una combinación maravillosa para ellos.

    Si miramos sus estadísticas, se ve que Mikel Arteta es un líder que ha inculcado una mentalidad ganadora; llevan varias temporadas mejorando y son los mejores de Europa sin el balón».

  • Arsenal FC v Bayer 04 Leverkusen - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    «Oportunidad»

    A medida que se acerca la final del sábado, Rice sabe que tiene una oportunidad de oro no solo para ganar el trofeo más prestigioso del fútbol europeo, sino también para callar a sus detractores y colocarse en el debate sobre el mejor centrocampista del mundo.

    Si vence en la batalla ante Vitinha, Neves y Ruiz —tres talentos de talla mundial—, pocos podrán negar que el jugador de 27 años pertenece a la élite de su posición, quizá incluso por encima de todos.

    Rice es consciente de la importancia del momento. «Hay que dar lo mejor de uno mismo para ganar al PSG», declaró a la UEFA. «Necesitas esa energía en el estómago desde el primer pitido, esa convicción de que vas a ganar esta final. Es la competición más importante del fútbol. La final de la Liga de Campeones, no hay nada más grande que eso. ¡Qué oportunidad, qué ocasión!

    Es el último partido de la temporada, así que hay que despedirse a lo grande, vaciar el depósito y ganar este trofeo con este club».

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