El sábado Rice jugará el partido más importante de su carrera, y quizá nunca encare un reto mayor en el centro del campo: se medirá al mediocampo más equilibrado del planeta.

Vitinha acapara los elogios: maneja el ritmo desde el círculo central y lanza ataques con sus precisos pases. Además, aporta 17 goles y asistencias en la temporada 2025-26 y, en su mejor versión, puede humillar a cualquiera.

A su lado, João Neves realiza el trabajo sucio, pero su visión de juego le permite lanzar ataques letales: lo demostró con una asistencia ante el Liverpool y un cabezazo inesperado contra el Bayern.

Fabian Ruiz, el menos conocido del trío, aporta incursiones, inteligencia y creatividad; marcó un gol fantástico en la semifinal del año pasado ante el Arsenal y fue clave contra el Bayern en esta edición. Una lesión de rodilla mermó su curso, pero el internacional español llegará en forma el sábado y, de nuevo, será una amenaza para los Gunners.

Warren Zaire-Emery probablemente empezará en el banquillo, pero su entrada no resta calidad: es un mediocampista trabajador y preciso.