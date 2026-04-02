El doble fichaje del Manchester United por 140 millones de libras de Antony y Lisandro Martínez, procedentes del Ajax, en el centro de una agria disputa por los derechos de ojeador

El ojeador de fútbol Peter Gerards ha presentado una demanda contra el Ajax, en la que reclama un pago de 2 millones de euros en relación con los traspasos multimillonarios de Antony y Martínez. Ambos jugadores eran pilares fundamentales del equipo de Ámsterdam antes de seguir al entrenador Erik ten Hag al Manchester United en el verano de 2022 por un importe total superior a los 140 millones de libras esterlinas.

Gerards alega que, según los términos de su acuerdo con el club, tenía derecho a un porcentaje de las tasas de traspaso de los jugadores que él identificó y señaló al club. En su comparecencia ante el Tribunal de Apelación de Ámsterdam, Gerards defendió su contribución a las recientes ganancias económicas del club, afirmando: «Sin nosotros, Antony y Martínez no habrían jugado en el Ajax».