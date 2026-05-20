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El director general del Southampton se disculpa por el escándalo del «Spygate», pero afirma que la sanción «no guarda proporción con la infracción» y pide volver a la final de los play-offs
Los Saints admiten su culpabilidad en el «Spygate»
El Southampton ha reconocido la sanción que lo excluye de la final de los play-offs de la Championship por espiar al Middlesbrough. Una comisión disciplinaria independiente confirmó el martes la expulsión tras descubrir que el club envió a un analista en prácticas a observar el entrenamiento del Boro 48 horas antes de la semifinal.
En un comunicado, el director ejecutivo del club, Parsons, admitió la infracción pero confirmó que han recurrido la sanción y buscan volver a la final contra el Hull City. «Hemos apelado la decisión de expulsarnos de los play-offs de la Sky Bet Championship y de imponernos una deducción de cuatro puntos para la temporada 2026-27», afirmó.
«Antes de abordar esa apelación, quiero dirigirme a nuestros aficionados, a nuestros jugadores y a toda la comunidad futbolística de forma directa y clara».
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El director general pide perdón a los aficionados
Aunque el club agota las vías legales para revocar la expulsión, Parsons mostró rápido arrepentimiento por el espionaje táctico. «Lo que ocurrió estuvo mal», admitió. «El club ha reconocido infringir los artículos 3.4 y 127 del Reglamento de la EFL. Pedimos disculpas a los demás clubes implicados y, sobre todo, a la afición del Southampton, cuya lealtad y apoyo esta temporada merecían mejor trato».
Además, se comprometió a colaborar en futuras reformas de la liga para evitar nuevos incidentes: «Hemos cooperado plenamente con la investigación y el proceso disciplinario de la EFL. Tras la apelación, escribiremos a la EFL para participar en un grupo de trabajo sobre la aplicación del Reglamento 127 en toda la Championship. El arrepentimiento sin cambio es vacío, y tenemos la intención de demostrar que hay cambio», concluyó.
Comparación con Leeds
Pese a la disculpa, el Southampton critica la dureza de la sanción frente a otros casos mediáticos. Parsons citó al Leeds United, multado en 2019 con 200 000 libras por un incidente similar de espionaje bajo Marcelo Bielsa. «Aceptamos que debe haber una sanción, pero no una desproporcionada. Al Leeds United le multaron con 200 000 libras por un caso similar, mientras que a nosotros se nos impide competir en un partido valorado en más de 200 millones de libras, clave para nuestro personal, jugadores y aficionados», añadía el comunicado.
«Consideramos que las consecuencias económicas de la resolución de ayer la convierten, con diferencia, en la mayor sanción jamás impuesta a un club de fútbol inglés. La deducción de 30 puntos al Luton Town en la temporada 2008/09 —hasta la fecha, la sanción deportiva más severa en el fútbol inglés— se impuso a un club que ya militaba en la League Two, sin ingresos comparables en juego. La resta de 21 puntos al Derby County en 2021 le costó la categoría, y la de seis puntos al Everton en 2023/24 llegó tras pérdidas de 124,5 millones, cifra que palidece ante lo perdido por el Southampton en una tarde».
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El Chelsea, la rentabilidad y la relevancia
Parsons comparó la resolución con las sanciones recientes de la Premier League, en especial la multa de 10,75 millones de libras al Chelsea por pagos no declarados. «La mayor sanción económica de la Premier, impuesta al Chelsea en marzo, fue de 10,75 millones de libras sin ninguna sanción deportiva, a pesar de 47,5 millones en pagos no declarados durante siete años», añadió.
«No minimizamos lo ocurrido en nuestro club; reconocemos que fue incorrecto. Lo mencionamos porque la proporcionalidad es un principio de justicia natural. La Comisión podía sancionar, pero argumentaremos que esta sanción es manifiestamente desproporcionada respecto a todas las impuestas anteriormente en el fútbol inglés. Nuestra apelación se verá hoy y proporcionaremos más información a su debido tiempo».