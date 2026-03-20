El director deportivo del Bayern de Múnich ofrece información actualizada sobre la renovación del contrato de Manuel Neuer ante la inminente decisión sobre su retirada

El plazo para tomar una decisión depende de la resistencia de Neuer durante los próximos partidos decisivos de la Bundesliga y la Liga de Campeones. Freund señaló: «Entonces vendrá a hablar con nosotros». Neuer tiene la intención de ver «qué le depara abril y principios de mayo cuando vuelva a la portería, cómo se siente entonces, incluso durante las jornadas entre semana. Después mantendremos conversaciones conjuntas y veremos qué camino queremos tomar». Según Kicker, el portero ha decidido que el Bayern será su último club, pero aún no se ha tomado una decisión sobre si se retirará este verano o más adelante.

Si Neuer firma un nuevo contrato, aparentemente aceptaría que Jonas Urbig disponga de más minutos de juego, lo que permitiría al jugador de 22 años asumir gradualmente el papel de su sucesor. Mientras tanto, ni Alexander Nubel, actualmente cedido en el Stuttgart, ni Daniel Peretz, cedido en el Southampton, parecen formar parte de los planes a largo plazo del Bayern, ya que, según se informa, el club busca vender a ambos porteros este verano.