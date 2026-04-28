El director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, observó a Victor Osimhen y a otros dos jugadores en la victoria del Galatasaray sobre el Fenerbaçe en el derbi

La estrategia de fichajes del Arsenal cobra impulso. El director deportivo, Berta, fue visto este fin de semana en el Ali Sami Yen Rams Park. El exdirectivo del Atlético de Madrid, ahora al frente del departamento técnico en Londres, viajó a Estambul para ver el derbi entre Galatasaray y Fenerbahce, que acabó 3-0 a favor del local.

Según AS, su objetivo era seguir de cerca a Osimhen, autor del primer gol. Aunque el Arsenal acaba de pagar 75 millones de euros por Viktor Gyokeres al Sporting de Lisboa, crece la convicción de que Mikel Arteta necesita más potencia ofensiva. Berta mantuvo charlas informales con la directiva del Galatasaray para conocer la disponibilidad del delantero nigeriano y los términos económicos de un posible fichaje este verano.