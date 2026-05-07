El director del Manchester United dimite, y la era Ineos inicia una nueva fase con una reorganización administrativa

La decisión refleja un cambio en las responsabilidades de Brailsford dentro de Ineos. En junio se anunció que reduciría su participación diaria en el United. Al dejar el consejo, puede centrarse de nuevo en su papel como director deportivo de Ineos, donde supervisa varios proyectos, incluido el ciclismo.

Durante su paso por el club, asistió a partidos y entrenamientos y representó a Ratcliffe en los primeros meses de la nueva propiedad.