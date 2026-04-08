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Borussia Dortmund v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

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El director del Borussia Dortmund cita a Jude Bellingham como ejemplo de que el club alemán invierte fuerte en el fichaje «perfecto»

Borussia Dortmund
J. Bellingham
N. Schlotterbeck
Real Madrid
Bundesliga
Primera División

El director general del Borussia Dortmund, Lars Ricken, insiste en que el club sigue dispuesto a invertir fuertes sumas en los jugadores adecuados y cita el fichaje de Jude Bellingham como ejemplo. A pesar de los cambios estructurales en el Signal Iduna Park, asegura que el BVB no se verá limitado por restricciones presupuestarias ante un perfil «perfecto».

  • El modelo de Bellingham para futuras transferencias

    Aunque a menudo se ve al Dortmund como un club que «vende para comprar», el director general Ricken citó el fichaje de Bellingham como prueba de que la directiva puede romper sus propias reglas por un jugador especial. «En los últimos dos años hemos invertido mucho en fichajes. Si pensamos así, una venta es necesaria», declaró Ricken a Bild. «Quiero destacar algo: si aparece un jugador excepcional que encaja en el perfil, la directiva casi nunca rechaza el fichaje aunque supere un poco el presupuesto».

    Como ejemplo citó el fichaje de Bellingham: «El BVB lo contrató con 16 años, en plena pandemia, procedente de la segunda división. Pagamos una suma nada desdeñable [30 millones de euros], pero la idea, los argumentos y la convicción estaban claros. Por eso lo hicimos, y lo mismo vale ahora: para los mejores jugadores que encajan con nosotros, encontraríamos soluciones creativas».

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    Del Birmingham City al Borussia Dortmund

    En 2020, el Dortmund fichó al joven de 17 años procedente del Birmingham por 25 millones de libras, convirtiéndolo en el adolescente más caro de la historia del fútbol en ese momento. El gigante de la Bundesliga no escatimó en gastos pese a que Bellingham solo había jugado una temporada profesional, 41 partidos en la Championship con el Birmingham. La transición fue tan relevante que el Birmingham City retiró de forma controvertida su camiseta con el número 22, gesto justificado cuando se convirtió en un centrocampista de talla mundial durante sus tres años en Alemania, antes de su fichaje récord por el Real Madrid.

    Su vínculo con la familia fue tan fuerte que su hermano Jobe llegó el año pasado procedente del Sunderland. Sin embargo, el mediocampista de 20 años apenas ha sido titular en 14 de los 26 partidos de Bundesliga que ha disputado esta temporada.

  • Renovación de la plantilla y búsqueda de creatividad

    Tras la salida de Sebastian Kehl y la llegada de Ole Book como director deportivo, el Dortmund busca un nuevo enfoque. Ricken pide más «velocidad, valentía y agresividad» en el mercado, después de las bajas de Julian Brandt y Niklas Süle.

    «Debemos reemplazar la creatividad y los goles de Brandt; lo sabíamos al tomar la decisión. Buscamos un atacante de calidad que ayude ya y cuyo traspaso no sea desorbitado. Además, tras la salida de Süle y la lesión de Can, evaluamos opciones defensivas».

    Además, confirmó la continuidad de Niko Kovac como entrenador: «Sin él no estaríamos segundos; ha estabilizado el equipo y nos llevó a la Champions la temporada pasada. Niko encaja a la perfección en nuestro club. Estamos construyendo un equipo con Niko, Ole, Carsten Cramer, Matthias Sammer, los ojeadores y la cantera, y la confianza es total. Se nota una nueva energía, optimismo y confianza».

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    El impasse contractual de Nico Schlotterbeck

    Sin embargo, el Dortmund no solo debe preocuparse por el fichaje. El futuro del defensa clave Nico Schlotterbeck sigue siendo un tema candente. Como el internacional alemán aún no ha comprometido su futuro a largo plazo con el club y ha desmentido públicamente los rumores de un avance en las negociaciones, Ricken se pronunció sobre las conversaciones en curso y la posibilidad de una salida este verano.

    «He hablado varias veces con Nico. Es normal que necesite tiempo para reflexionar; no es inusual en su situación contractual y nivel», afirmó Ricken. Además, descartó poner un plazo público para el defensa, como sugerían algunos expertos.


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