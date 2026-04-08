El director del Borussia Dortmund cita a Jude Bellingham como ejemplo de que el club alemán invierte fuerte en el fichaje «perfecto»

Aunque a menudo se ve al Dortmund como un club que «vende para comprar», el director general Ricken citó el fichaje de Bellingham como prueba de que la directiva puede romper sus propias reglas por un jugador especial. «En los últimos dos años hemos invertido mucho en fichajes. Si pensamos así, una venta es necesaria», declaró Ricken a Bild. «Quiero destacar algo: si aparece un jugador excepcional que encaja en el perfil, la directiva casi nunca rechaza el fichaje aunque supere un poco el presupuesto».

Como ejemplo citó el fichaje de Bellingham: «El BVB lo contrató con 16 años, en plena pandemia, procedente de la segunda división. Pagamos una suma nada desdeñable [30 millones de euros], pero la idea, los argumentos y la convicción estaban claros. Por eso lo hicimos, y lo mismo vale ahora: para los mejores jugadores que encajan con nosotros, encontraríamos soluciones creativas».