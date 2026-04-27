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El director del Bayern de Múnich actualiza el contrato de Harry Kane y confirma su postura sobre el fichaje de Michael Olise
La evolución bajo la dirección de Vincent Kompany
El impacto de Kane en el Allianz Arena va más allá de sus 138 goles en 141 partidos. Rummenigge destacó que, bajo la tutela de Vincent Kompany, el veterano delantero ha dejado de ser un «9» puro para convertirse en un “delantero de juego” que se retira y enlaza el juego. Esa flexibilidad es clave en la ofensiva del Bayern. Para Rummenigge, esta evolución resulta «muy importante» para el ritmo del equipo.
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Se avecinan las negociaciones sobre el contrato de Kane
Rummenigge ha anunciado que, tras acabar la temporada, el club negociará formalmente la renovación de Kane, quien tiene contrato hasta 2027. En declaraciones a t-online, destacó la relevancia del delantero. «Fichar a Harry Kane fue un hito para el club. Tenía una cláusula de rescisión, pero no la usó y confirmó que se quedaría en Múnich. Como acordamos, tras la temporada los responsables deportivos hablarán con él».
La postura sobre Olise
Aunque el futuro de Kane parece decidido, el Bayern lanza una advertencia: no se acerquen a Olise. El extremo francés vive un gran momento y es clave en la lucha del club por el triplete. Liverpool lo sigue para reemplazar a Salah, pero el Bayern no lo venderá.
Rummenigge fue tajante al valorar al ex del Crystal Palace: «Es un jugador maravilloso, reservado y excepcional; su forma de jugar es casi mágica. En 2009 el Chelsea ofreció una cifra récord por Franck Ribéry; acudí a nuestro director financiero, Karl Hopfner, y a Uli Hoeneß para valorarlo. Lo discutimos dos horas. Al final decidimos que nunca venderíamos a un jugador que nos hiciera falta en el campo. Y esa norma no escrita sigue vigente. Por un futbolista como Olise no hay cantidad que nos haga dudar».
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Un mensaje contundente a los rivales europeos
El director general del Bayern, Max Eberl, reiteró que no se aceptarán ofertas por Olise, pese a las especulaciones sobre una posible oferta millonaria. El jugador, con contrato hasta 2029 y autor de 19 goles y 26 asistencias esta temporada, es uno de los talentos más codiciados de Europa. La postura firme del club obliga a sus rivales a buscar otras opciones.
Olise y Kane volverán a la acción el martes, cuando visiten al PSG en la ida de semifinales de la Liga de Campeones.