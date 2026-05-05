El dilema de Viktor Gyokeres en el Arsenal: ¿deben los Gunners buscar ya un sustituto para su fichaje de 64 millones de libras del verano?

Con ello, el internacional sueco se ha convertido en el segundo jugador del Arsenal de este siglo en marcar más de 20 goles en su primera temporada en Londres. Al Arsenal aún le quedan tres partidos de Premier League y quizá dos de Liga de Campeones, por lo que Gyokeres podría superar el récord de Alexis Sánchez (25) de la campaña 2014-15.

Sin embargo, según los últimos informes, Mikel Arteta preferiría que Julián Álvarez fuera titular en la delantera del Arsenal en el partido de vuelta del martes contra el Atlético en el Emirates, en lugar de un delantero centro que parece haberse adaptado tarde a su nuevo entorno.

¿Debería el Arsenal buscar ya un sustituto para Gyokeres o puede este demostrar que es la solución ofensiva de Arteta?