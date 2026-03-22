El derbi del Tyne-Wear se ve empañado por un presunto caso de racismo, ya que el enfrentamiento entre el Newcastle y el Sunderland se suspende tras los insultos dirigidos a Lutsharel Geertruida

El partido se había interrumpido mientras el defensa de los Magpies, Sven Botman, se recuperaba de un golpe con una bota alta. Durante esa breve pausa, el centrocampista del Sunderland, Granit Xhaka, informó a Taylor de algo que se había dicho desde las gradas. Al parecer, los comentarios en cuestión iban dirigidos a Geertruida.

Un comunicado oficial de la Premier League decía: «El partido de hoy entre el Newcastle United y el Sunderland se detuvo temporalmente durante la segunda parte tras recibir un aviso de insultos discriminatorios por parte del público, dirigidos a Lutsharel Geertruida, del Sunderland.

Esto se ajusta al protocolo contra la discriminación en el terreno de juego de la Premier League. El incidente ocurrido en St James’ Park será ahora objeto de una investigación exhaustiva. Ofrecemos todo nuestro apoyo al jugador y a ambos clubes. El racismo no tiene cabida en nuestro deporte ni en ningún ámbito de la sociedad. Seguiremos colaborando con las partes interesadas y las autoridades para garantizar que nuestros estadios sean un entorno inclusivo y acogedor para todos».