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El derbi del Tyne-Wear se ve empañado por un presunto caso de racismo, ya que el enfrentamiento entre el Newcastle y el Sunderland se suspende tras los insultos dirigidos a Lutsharel Geertruida
El árbitro del partido habló con los capitanes y el cuerpo técnico
El árbitro del partido, Anthony Taylor, suspendió temporalmente el encuentro en St. James’ Park poco después de la reanudación. El partido llevaba apenas cinco minutos tras el descanso cuando se produjo una nueva interrupción.
Los capitanes de ambos equipos fueron llamados al banquillo, donde se discutió el asunto con los miembros de ambos banquillos; además, fue necesario informar al cuerpo técnico de lo que supuestamente había ocurrido.
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Comunicado oficial de la Premier League
El partido se había interrumpido mientras el defensa de los Magpies, Sven Botman, se recuperaba de un golpe con una bota alta. Durante esa breve pausa, el centrocampista del Sunderland, Granit Xhaka, informó a Taylor de algo que se había dicho desde las gradas. Al parecer, los comentarios en cuestión iban dirigidos a Geertruida.
Un comunicado oficial de la Premier League decía: «El partido de hoy entre el Newcastle United y el Sunderland se detuvo temporalmente durante la segunda parte tras recibir un aviso de insultos discriminatorios por parte del público, dirigidos a Lutsharel Geertruida, del Sunderland.
Esto se ajusta al protocolo contra la discriminación en el terreno de juego de la Premier League. El incidente ocurrido en St James’ Park será ahora objeto de una investigación exhaustiva. Ofrecemos todo nuestro apoyo al jugador y a ambos clubes. El racismo no tiene cabida en nuestro deporte ni en ningún ámbito de la sociedad. Seguiremos colaborando con las partes interesadas y las autoridades para garantizar que nuestros estadios sean un entorno inclusivo y acogedor para todos».
Titulares desafortunados el día del derbi
No tardaron en aparecer más titulares desafortunados cuando se reavivaron las rivalidades de toda la vida en el noreste, en la región de Tyneside. El autobús del equipo del Sunderland recibió una acogida hostil a su llegada a St James’ Park.
La policía intentó contener los disturbios, pero antes del partido se produjeron enfrentamientos entre aficionados rivales, algunos de los cuales tuvieron que recibir atención médica. Esas desagradables escenas empañaron los preparativos de un encuentro tenso.
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El Sunderland logra una memorable doble victoria sobre el Newcastle
El Sunderland —que se impuso por 1-0 a su eterno rival en el Stadium of Light el pasado diciembre— completó un memorable doblete en el derbi contra los Magpies, ya que, tras encajar un gol en los primeros compases, logró remontar y ganar por 2-1 de forma espectacular.
Anthony Gordon abrió el marcador tras un error de Luke O’Nien, pero los Black Cats empataron en el minuto 57 por medio de Chemsdine Talbi. Brian Brobbey anotó el gol de la victoria en el minuto 90 para los visitantes al rematar a bocajarro, lo que desató una celebración desenfrenada en la grada visitante.
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