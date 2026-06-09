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El delantero mexicano Raúl Jiménez, convocado para el Mundial, deja el Fulham como agente libre y podría fichar de inmediato por otro club inglés
El Fulham despide a su veterano delantero
El club londinense ha confirmado la salida del delantero de 35 años tras acabar su contrato en Craven Cottage. Según el Daily Mail, los Wolves han enviado una delegación a México para convencerlo de volver a Molineux. Pese al interés de rivales de la Premier y de su club de la infancia, el Club América, el letal delantero negocia su regreso a West Midlands.
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Edwards exige un nivel de excelencia
Los Wolves quieren que su exdelantero Jiménez lideren el equipo esta temporada y vuelvan a la máxima categoría. El entrenador Rob Edwards busca su experiencia y la de Kieran Trippier, fichado el lunes, para guiar a un plantel en crecimiento y pelear por el ascenso.
El legado de Molineux espera renacer
Jiménez pasó cinco años en el West Midlands tras llegar cedido por el Benfica en 2018. Antes de fichar por el Fulham por 5 millones de libras en 2023, se convirtió en leyenda del club con 57 goles en 166 partidos, incluidos 40 en la Premier League, marca que lo sitúa como máximo goleador histórico de los Wolves en esta competición. Por eso, su posible regreso es muy esperado.
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Se acerca el partido inaugural del Mundial
El delantero se concentra ahora en sus compromisos internacionales, pues México, anfitrión del Mundial, debutará el jueves ante Sudáfrica. Jiménez, incluido junto a Santiago Giménez, Armando González, Julián Quiñones y Guillermo Martínez entre los cinco delanteros puros convocados por Javier Aguirre, buscará llegar en óptimas condiciones antes de los duros partidos del Grupo A contra Corea del Sur y la República Checa.