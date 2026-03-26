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El delantero del Tottenham, Randal Kolo Muani, ya ha dado el «sí» a su próximo fichaje, a pesar de que el equipo se encuentra inmerso en la lucha por evitar el descenso
Kolo Muani aspira a volver a Turín
Kolo Muani nunca ha perdido la esperanza de volver de forma definitiva a la Juventus tras su exitosa cesión en Turín durante la temporada 2024-25. A pesar de una etapa frustrante en Londres, el delantero de 27 años ha dejado claro al club italiano que está listo para volver a jugar con ellos, según informa La Gazzetta dello Sport.
El francés está atravesando actualmente una campaña difícil con los Spurs, tras haber marcado solo cinco goles mientras el club lucha por mantener su permanencia en la máxima categoría. Sin embargo, su entorno ya ha abierto la puerta a una salida en verano, ya que el jugador ha decidido no quedarse en el Tottenham independientemente de si el equipo logra evitar el descenso. Busca la estabilidad que sintió en Italia, donde anteriormente marcó 10 goles y se convirtió en uno de los favoritos de la afición.
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El PSG exige una salida definitiva
El París Saint-Germain está dispuesto a desprenderse definitivamente del delantero que fichó por casi 90 millones de euros en 2023. El campeón francés ha comunicado a sus representantes que ya no autorizará cesiones temporales. Este verano, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, y el director deportivo, Luis Campos, quieren una venta definitiva o un intercambio para cerrar su salida.
Las relaciones entre el París y la Juve se tensaron mucho el verano pasado, cuando, según se informó, el PSG se sintió frustrado con el director del club italiano, Damien Comolli, por supuestamente alterar los términos de un acuerdo previamente acordado en los últimos días del mercado de fichajes. Ese fracaso obligó a Kolo Muani a fichar por el Tottenham a última hora, pero con la llegada de un nuevo mercado de verano, ambas partes parecen dispuestas a resolver sus diferencias para encontrar una solución mutuamente beneficiosa.
La visión de Spalletti para el ataque
Mientras que Kolo Muani está deseando volver a la Juventus, el entrenador Luciano Spalletti está igualmente ansioso por darle la bienvenida. La admiración de Spalletti por el exjugador del Eintracht de Fráncfort se remonta a su etapa al frente del Nápoles, y cree que la versatilidad del francés encaja a la perfección en su sistema táctico. Según se informa, el técnico italiano está planeando una pareja de delanteros formada por Kolo Muani y Dusan Vlahovic.
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El intercambio de Jonathan David
Un posible factor en este traspaso es el futuro de Jonathan David. Campos es un admirador de larga data del internacional canadiense, a quien descubrió durante la etapa que compartieron en el Lille. El informe sugiere que podría acordarse un intercambio, por el que David se incorporaría al París Saint-Germain, mientras que Kolo Muani regresaría definitivamente a la Juventus.
Tal movimiento satisfaría el deseo del PSG de contar con un nuevo delantero, al tiempo que ofrecería a la Juventus una ventaja económica significativa. Dado que David fue fichado como agente libre, un intercambio valorado en unos 40 millones de euros representaría una ganancia sustancial para la Juventus. Aunque la directiva sigue teniendo algunas reservas sobre dejar marchar a David tras solo una temporada, la oportunidad de recuperar a un jugador de probada eficacia como Kolo Muani podría persuadirles de aceptar el acuerdo.