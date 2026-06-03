El delantero del Nottingham Forest, Chris Wood, hace historia con Nueva Zelanda, que sufre una goleada humillante ante Haití, rival de Escocia en el Mundial

Wood disputó el martes su 89.º partido con la selección, superando por uno a Iván Vicelich y batiendo el récord histórico. A pesar de este hito personal, el delantero del Forest se mostró frustrado al ver cómo la selección peor clasificada del Mundial caía 4-0 ante Haití en el Chase Stadium. Pudo celebrarlo con un gol: su chilena fue despejada sobre la línea por el portero Jhony Placide en la primera parte.

Tras el partido, el legendario delantero admitió su decepción: «No es lo que vinimos a hacer; estamos muy lejos de donde queríamos estar. Tenemos mucho trabajo en poco tiempo; debemos mostrar carácter y recuperarnos. Es decepcionante, no hay forma de evitarlo. Esta noche no estuvimos a la altura”.



