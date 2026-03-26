El delantero del Arsenal, Viktor Gyökeres, marca un impresionante hat-trick que lleva a Suecia a la final de la repesca del Mundial

En un partido de alto nivel disputado en Valencia, Gyokeres demostró exactamente por qué es uno de los delanteros más temidos del mundo. El referente del Arsenal no tardó en dejar huella, al rematar a bocajarro en el minuto seis y dar al equipo de Graham Potter un comienzo perfecto. Fue un gol que tranquilizó a los suecos y marcó la pauta de una actuación individual dominante.

La estrella de los Gunners no se detuvo ahí. A principios de la segunda parte, duplicó la ventaja de Suecia con un remate brillante que puso de manifiesto su habilidad técnica y su sangre fría bajo presión. Gyokeres coronó entonces una noche memorable al provocar y transformar un penalti en el minuto 73 para completar su hat-trick, convirtiendo el cabezazo de Matvii Ponomarenko en los últimos compases del partido en nada más que un gol de consolación para Ucrania.