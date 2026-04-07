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El delantero de la selección estadounidense Patrick Agyemang se queda fuera del Mundial tras sufrir una lesión en el tendón de Aquiles con el Derby County
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La lesión de Agyemang
El delantero cayó lesionado sin haber sufrido ningún contacto durante la primera parte del partido de la Championship disputado el lunes y se le notaba visiblemente afectado casi inmediatamente después del incidente. Agyemang fue retirado del campo en camilla mientras sus compañeros lo consolaban, y el club informó de que se le realizarían pruebas de diagnóstico para determinar la gravedad de la lesión.
Las pruebas revelaron lo peor, ya que el Derby confirmó que Agyemang sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles.
Declaración de Derby
«El club puede confirmar que Patrick Agyemang sufrió una grave lesión en el tendón de Aquiles durante la primera parte del partido de la Sky Bet Championship contra el Stoke City», declaró el Derby en un comunicado. «Patrick se someterá a nuevas pruebas médicas para evaluar la lesión a lo largo del día de hoy. El club le proporcionará a Patrick la mejor atención médica y rehabilitación durante todo el proceso de recuperación. Toda la familia del Derby County está totalmente unida a Patrick en estos momentos difíciles y seguirá apoyándole en cada paso del camino.
«Como consecuencia de esta lesión, Patrick se perderá, lamentablemente, la Copa del Mundo de la FIFA de este verano. En este momento, sería erróneo establecer un plazo para su recuperación. Se comunicarán más novedades a su debido tiempo».
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Impacto de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos
La lesión de Agyemang llega en el peor momento posible para él a nivel personal, ya que le dejará oficialmente fuera del Mundial. Además, se produce justo cuando estaba cogiendo impulso para formar parte de la convocatoria para ese Mundial.
El delantero fue convocado en marzo y jugó contra Bélgica y Portugal durante el parón internacional. Marcó el segundo gol de la selección estadounidense como suplente en la derrota por 5-2 ante Bélgica, antes de volver a salir desde el banquillo y ofrecer algunos momentos brillantes en la derrota por 2-0 ante Portugal.
Agyemang era uno de los candidatos a formar parte del grupo de delanteros de Mauricio Pochettino, junto con Folarin Balogun, Ricardo Pepi, Haji Wright, Josh Sargent y Brian White, entre otros que han ocupado esa posición durante el último año aproximadamente.
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¿Y ahora qué?
La selección masculina de fútbol de Estados Unidos espera evitar más lesiones graves antes de que Pochettino dé a conocer la convocatoria definitiva en mayo. A partir de entonces, Estados Unidos disputará partidos amistosos contra Senegal y Alemania como preparación para el Mundial, donde se enfrentará a Paraguay, Australia y Turquía en la fase de grupos.