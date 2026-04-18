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El defensa del Real Madrid fue hospitalizado de urgencia y perdió 6 kg tras ausentarse del partido contra el Bayern de Múnich
Una grave enfermedad deja fuera de juego al defensa
La gastroenteritis que sufrió Asencio y que le impidió jugar la vuelta contra el Bayern en Múnich no ha mejorado. Este sábado por la mañana el jugador acudió al hospital para hacerse pruebas y recibir tratamiento. Miguel Ángel Díaz, de COPE, dio la noticia, confirmada después por AS.
Sufre un virus grave que azota la Comunidad de Madrid, donde se han multiplicado los casos. No es el único empleado del club afectado, aunque sus síntomas son especialmente persistentes.
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Pérdida rápida de peso y tratamiento hospitalario
El Real Madrid informa que Asencio sigue hospitalizado recibiendo suero intravenoso y volverá a casa cuando los síntomas mejoren. Es una medida de precaución dada la gravedad del virus y su impacto en su estado físico.
En pocos días ha perdido seis kilos, por lo que su presencia el martes contra el Alavés es casi imposible: necesita tiempo para recuperarse.
El aislamiento evitó un brote en el equipo
Asencio cayó enfermo por el virus poco antes de que el Madrid viajara a Múnich para su crucial partido europeo. Para evitar contagios, el club lo aisló del resto de la plantilla.
La medida fue clave, pues un brote habría afectado la preparación y la plantilla del club.
- AFP
El futuro en Madrid
La temporada de Asensio ha sido irregular. Ha tenido muchas oportunidades por las lesiones de Huijsen, Rüdiger y, sobre todo, Militão, pero no se ha consolidado en el once. También surgieron rumores de un desacuerdo con Arbeloa en el vestuario, que el jugador desmintió con un comunicado en redes.
Ha jugado 31 partidos esta temporada con el Real Madrid, marcando dos goles y dando una asistencia.