Getty Images Sport
Traducido por
El Crystal Palace intensifica su interés por Andoni Iraola, ya que los Eagles se fijan en el entrenador del Bournemouth para sustituir a Oliver Glasner
El Palace busca un sustituto para Glasner
Según The Telegraph, el Crystal Palace está intensificando la búsqueda de un nuevo entrenador que sustituya a Glasner, quien abandonará el club al final de la temporada. La directiva del club busca un técnico capaz de mantener el impulso tras una etapa exitosa en la que el equipo conquistó su primer título importante el año pasado. Iraola, de 43 años, está considerado uno de los mejores entrenadores jóvenes de la Premier League tras su impresionante etapa de tres años en el Vitality Stadium, lo que lo convierte en un objetivo ambicioso para el equipo del sur de Londres.
- Getty Images Sport
El contrato de Iraola y el éxito en la costa sur
El entrenador vasco termina contrato en el Bournemouth este verano y aún no ha dado ninguna indicación clara sobre su futuro. Podría optar por quedarse en la costa sur, donde ha construido un equipo atractivo. El Bournemouth tiene a su alcance terminar entre los diez primeros esta temporada, a pesar de haber perdido a jugadores clave como Dean Huijsen, Milos Kerkez y Antoine Semenyo. Algo crucial para el Palace es que ha integrado a una nueva generación de talentos, dando oportunidades a jóvenes como Eli Junior Kroupi y Rayan, al tiempo que ha generado importantes beneficios para el club.
El desarrollo del talento en Selhurst Park
El Palace supone una propuesta atractiva para los posibles entrenadores, no solo por los títulos que ha ganado recientemente, sino también por su condición de club londinense. Cuenta con un sólido historial en la formación de jugadores, habiendo formado a figuras como Eberechi Eze y Marc Guehi. Ambos jugadores lograron posteriormente fichajes lucrativos por equipos de la Liga de Campeones y se consolidaron en la selección inglesa, para gran frustración de Glasner.
A Iraola podría tentarle la perspectiva de otro «proyecto» futbolístico en el que pueda centrarse en construir una plantilla, en lugar de incorporarse a un club de peso que exija resultados inmediatos en múltiples competiciones.
- Getty Images Sport
¿Competencia de La Liga?
Sin embargo, el Palace se enfrentará a una dura competencia para hacerse con sus servicios. El entrenador ha sido fuertemente vinculado con clubes de la Liga de Campeones, así como con un regreso al equipo de su ciudad natal, el Athletic Club. Disputó más de 500 partidos con el conjunto español durante su carrera como jugador. La vacante en San Mamés surge tras el anuncio de la marcha del veterano entrenador Ernesto Valverde al final de la temporada. Aunque el exentrenador del Borussia Dortmund, Edin Terzic, se considera un firme candidato para el puesto en Bilbao, el tirón emocional de un regreso a casa podría influir en la decisión final.
«No, no tiene nada que ver conmigo», respondió Iraola a los periodistas cuando le preguntaron si se planteaba volver al club vasco. «Probablemente como aficionado, porque es mi club, pero no, eso no afecta a la situación. Lo he dicho muchas veces: estoy muy feliz aquí. Tengo una excelente relación con el club y es cierto que tendremos que tomar una decisión en función de ello, pero es una situación que he vivido durante la mayor parte de mis años como entrenador. No es nada nuevo para mí».