El Cremonese llega a un acuerdo con Giampaolo para el puesto de entrenador: novedades sobre la duración del contrato

«Se están ultimando los detalles antes de la firma de Giampaolo como nuevo entrenador: hay un acuerdo verbal para un contrato de un año y medio», informa Sky Sport. No se trata, por tanto, de un acuerdo de unas pocas semanas, sino de una colaboración hasta finales de 2027, incluso en caso de descenso. A estas alturas, se esperan los dos anuncios oficiales: el del cese de Nicola y el de la llegada de su sucesor.