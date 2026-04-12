El «Cocinero del Dique» y la epopeya de Italia... Mancini se inspira en la historia para derrotar al Al-Hilal

La aparición del «Cocinero Luchador» en la concentración del Al-Sadd no fue un simple detalle, sino un hilo invisible que reabrió viejas páginas de la historia del fútbol, donde a veces las victorias se escribieron lejos del terreno de juego.

Entre bastidores, donde se cuidan los detalles antes del estruendo de los partidos, «el cocinero del corazón» viaja con la expedición qatarí a Yeda, guardián de una receta invisible pero capaz de marcar la diferencia en el momento decisivo. La memoria viaja entonces a otra época, cuando el talento no bastaba y Italia buscaba algo más sencillo y profundo.

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Entre la concentración del Al Sadd y los recuerdos de la Azzurri, la historia se repite: ¿nacen las victorias en la cocina? ¿O se forjan a puerta cerrada antes de escribirse en el campo?

Mañana, en el estadio Príncipe Abdullah Al-Faisal, Al-Hilal de Arabia Saudí y Al-Sadd de Catar disputarán uno de los duelos más esperados de los octavos de final de la Liga de Campeones de Asia 2025-2026.

El vencedor se medirá en cuartos de final al Vissel Kobe japonés, en un torneo cuya fase final acogerá Yeda.

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