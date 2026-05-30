«El club más grande del planeta»: Anthony Gordon muestra su ilusión por jugar con Lamine Yamal tras su fichaje de 80 millones de euros por el Barcelona

El extremo mostró ilusión por su llegada y, dirigiéndose a sus nuevos compañeros, añadió: «Jugar con Lamine [Yamal] y el resto del plantel me emociona mucho. Cuantos más jugadores de calidad te rodeen, mejor serás. Estos futbolistas están en la élite por algo: son los mejores del mundo. Tienen muchísima calidad; cuando nosotros, el Newcastle, jugamos contra ellos en St James' Park, no pudimos tocar el balón».