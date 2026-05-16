«El chico de Manchester»: Ryan Giggs respalda el fichaje de Cole Palmer, del Chelsea, por el Manchester United

En el programa de YouTube «Rio Ferdinand Presents», Giggs valoró muy positivamente a su excompañero y afirmó que encajaría en el Old Trafford.

Giggs afirmó: «Sí, encajaría, es de Manchester. ¿Dónde jugaría, con Bruno [Fernandes] como mediapunta? Quizá en la derecha. Hablamos de [Rasmus] Hojlund y [Benjamin] Sesko, pero solo Bruno crea ocasiones constantemente.

¿Y si Bruno tiene un mal día o se lesiona? Se necesitan tres o cuatro jugadores en la plantilla que puedan crear ocasiones para que estos jugadores metan el balón en la portería».