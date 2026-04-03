Solo hubo un auténtico fiasco en estas ocho eliminatorias, ya que el Barcelona arrolló al Real Madrid por un marcador global de 12-2. El hecho de que ambos equipos se enfrentaran en la Liga F entre esos dos partidos, y de que los catalanes volvieran a imponerse de forma contundente para hacerse con otro título de liga gracias a una victoria por 3-0, resultó aún más brutal para las Blancas. Aunque el Madrid se ha mantenido como un sólido segundo clasificado en España, la distancia que debe recortar para acercarse al Barça sigue siendo abismal.

Lo que le faltó en emoción a ese enfrentamiento lo compensaron las demás eliminatorias. Aunque la victoria del Bayern sobre el Manchester United se esperaba inicialmente, el partido de vuelta estuvo lleno de incertidumbre, a pesar de que las campeonas alemanas ganaron el primer encuentro por 3-2 en Old Trafford. Un temprano gol del United en el Allianz Arena obligó a las locales a remontar en los últimos compases, y lo consiguieron en un final dramático.

La victoria del Arsenal sobre el Chelsea, por su parte, fue otro partido reñido, en el que los Gunners supieron aprovechar mejor los momentos clave que los Blues, especialmente en su victoria por 3-1 en el partido de ida, lo que garantizó que la remontada tardía de sus rivales londinenses no resultara demasiado problemática.

Luego hubo un encuentro para los nostálgicos, ya que el Wolfsburgo y el Lyon, los dos gigantes del fútbol femenino europeo de la década anterior, se enfrentaron cara a cara en una nueva era. A lo largo de la década de 2010, esta fue la rivalidad en la Liga de Campeones, protagonizando las finales de 2013, 2016, 2018 y 2020. En los últimos años, el Wolfsburgo ha sido superado por equipos con mayor poderío financiero, mientras que el Lyon ha sido capaz de mantener el ritmo de inversión. Pero el equipo alemán plantó cara aquí, llevando la eliminatoria a la prórroga antes de sucumbir finalmente a una derrota por 4-1 en el global.

Así pues, antes de que la atención se centre en la fase de semifinales, que comenzará a finales de abril, dediquemos un momento a repasar los cuartos de final y lo que hemos aprendido, mientras GOAL analiza a las ganadoras y perdedoras de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina...