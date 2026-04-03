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GFX Chelsea drawing boardGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

Traducido por

El Chelsea y Sonia Bompastor vuelven a empezar de cero: ganadores y perdedores de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina, en los que el Arsenal, actual campeón, se impone en el derbi inglés, mientras que Alexia Putellas y otras jugadoras refuerzan sus opciones al Balón de Oro

Winners & losers
Liga de Campeones
Chelsea FC Women
Arsenal Women
Manchester United Women
Barcelona
A. Putellas
S. Bompastor
M. Skinner
Real Madrid Femenino
Bayern Múnich
OL Lyonnes
VfL Wolfsburg
M. Dumornay
P. Harder
L. Caicedo
Women's football
FEATURES

Y ya solo quedan cuatro. El Barcelona, el Arsenal, el Bayern de Múnich o el Lyon se proclamarán campeones de la Liga de Campeones femenina el mes que viene, después de que estos cuatro equipos hayan superado una apasionante fase de cuartos de final durante la semana pasada. El Bayern se enfrentará al Barça a finales de este mes, mientras que el Arsenal, actual campeón, se medirá al Lyon; los ganadores se enfrentarán en la final en Oslo, Noruega, a finales de mayo.

Solo hubo un auténtico fiasco en estas ocho eliminatorias, ya que el Barcelona arrolló al Real Madrid por un marcador global de 12-2. El hecho de que ambos equipos se enfrentaran en la Liga F entre esos dos partidos, y de que los catalanes volvieran a imponerse de forma contundente para hacerse con otro título de liga gracias a una victoria por 3-0, resultó aún más brutal para las Blancas. Aunque el Madrid se ha mantenido como un sólido segundo clasificado en España, la distancia que debe recortar para acercarse al Barça sigue siendo abismal.

Lo que le faltó en emoción a ese enfrentamiento lo compensaron las demás eliminatorias. Aunque la victoria del Bayern sobre el Manchester United se esperaba inicialmente, el partido de vuelta estuvo lleno de incertidumbre, a pesar de que las campeonas alemanas ganaron el primer encuentro por 3-2 en Old Trafford. Un temprano gol del United en el Allianz Arena obligó a las locales a remontar en los últimos compases, y lo consiguieron en un final dramático.

La victoria del Arsenal sobre el Chelsea, por su parte, fue otro partido reñido, en el que los Gunners supieron aprovechar mejor los momentos clave que los Blues, especialmente en su victoria por 3-1 en el partido de ida, lo que garantizó que la remontada tardía de sus rivales londinenses no resultara demasiado problemática.

Luego hubo un encuentro para los nostálgicos, ya que el Wolfsburgo y el Lyon, los dos gigantes del fútbol femenino europeo de la década anterior, se enfrentaron cara a cara en una nueva era. A lo largo de la década de 2010, esta fue la rivalidad en la Liga de Campeones, protagonizando las finales de 2013, 2016, 2018 y 2020. En los últimos años, el Wolfsburgo ha sido superado por equipos con mayor poderío financiero, mientras que el Lyon ha sido capaz de mantener el ritmo de inversión. Pero el equipo alemán plantó cara aquí, llevando la eliminatoria a la prórroga antes de sucumbir finalmente a una derrota por 4-1 en el global.

Así pues, antes de que la atención se centre en la fase de semifinales, que comenzará a finales de abril, dediquemos un momento a repasar los cuartos de final y lo que hemos aprendido, mientras GOAL analiza a las ganadoras y perdedoras de los cuartos de final de la Liga de Campeones femenina...

  • Barcelona FC v Real Madrid CF - UEFA Women's Champions League 2025/26 Quarter-finals Second LegGetty Images Sport

    GANADORA: Alexia Putellas

    Dado que Aitana Bonmati sufrió en diciembre una lesión que probablemente le impedirá jugar el resto de la temporada, es casi seguro que el Balón de Oro Femenino tendrá una nueva ganadora por primera vez desde que la estrella española ganara el primero de sus tres premios consecutivos en 2023. En estos momentos, la favorita para suceder a Bonmati es su compañera en el Barcelona, Alexia Putellas, quien igualaría a su compatriota con tres Balones de Oro si resultara ganadora en París a finales de año.

    Sin duda, Putellas no perjudicó sus opciones al brillar en la goleada del Barça al Real Madrid en el primer Clásico femenino de la Liga de Campeones. La jugadora de 32 años marcó dos goles y dio tres asistencias de los 12 tantos del Blaugrana en el global de la eliminatoria, celebrando su partido número 500 con el club por todo lo alto y asegurándose de que los votantes del Balón de Oro la vean rendir al máximo en los partidos más vistos.

    «No tengo palabras para describir lo que siento ahora mismo», declaró Putellas a Disney+ después de que más de 60 000 aficionados presenciaran el partido de vuelta del miércoles en el Camp Nou. «Ha sido mágico. Hace unos 20 años, era yo quien estaba sentada en una esquina del estadio con mi familia, y ahora puedo decir que he jugado mi partido número 500 con el club aquí.

    Estoy muy agradecida y espero que los aficionados de aquí lo vean como una oportunidad para ellos, porque yo estuve donde ellos están ahora. Soy humana, como todos los que están aquí hoy, y estoy segura de que algún día ellos también lo conseguirán».

    • Anuncios
  • Linda Caicedo Pau Quesada Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    LOSER: Linda Caicedo

    Linda Caicedo es una de las mejores jugadoras jóvenes del planeta. Ganadora del premio NXGN 2024 en la categoría femenina, la internacional colombiana solo tiene 21 años, pero ya ha brillado en la Copa América y en el Mundial, dándose a conocer ante el mundo como uno de los talentos más prometedores del fútbol femenino. Y, sin embargo, a nivel de clubes, cuesta pensar que se encuentre en el lugar adecuado para traducir ese talento en éxitos colectivos.

    Es una afirmación increíble sobre una jugadora que representa al Real Madrid, uno de los clubes de fútbol más grandes y ilustres de la historia, pero Las Blancas son, cómoda y consistentemente, las segundas mejores de España, con el Barça muy por delante, lo que significa que las posibilidades de ganar títulos son escasas a nivel nacional, por no hablar de más allá. De hecho, el Barça ha ganado todos los trofeos nacionales en juego, salvo dos, desde la entrada del Madrid en el fútbol femenino en 2020, siendo el Atlético de Madrid el equipo que se ha aprovechado de esos dos tropiezos.

    Los cuartos de final de la Liga de Campeones no hicieron más que dejar esto aún más claro. Caicedo estuvo electrizante en el partido de ida contra el Barça, marcando dos goles verdaderamente excepcionales. Sin embargo, su equipo cayó derrotado por 6-2 en su propio campo, lo que hizo que el partido de vuelta, y las notables contribuciones de Caicedo, resultaran irrelevantes.

    Desde una perspectiva neutral, esto hace que la decisión que tomó la jugadora de 21 años en noviembre de firmar un contrato hasta 2031 resulte aún más frustrante. Se trata de una futbolista de primerísimo nivel que merece ganar títulos y tiene la capacidad de crear momentos decisivos para conseguirlos, pero no podrá hacerlo en un Real Madrid que está muy lejos de la élite.

  • Pernille Harder Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    GANADORA: Pernille Harder

    Menuda temporada está cuajando Pernille Harder. La estrella del Bayern de Múnich ha sido una de las jugadoras más productivas de Europa, ayudando a su equipo a mantenerse en la lucha por un nuevo triplete nacional y a seguir en liza en la Liga de Campeones. Esa racha la mantuvo en los cuartos de final, ya que sus dos goles en Old Trafford permitieron a las campeonas alemanas tomar una ventaja de 3-2 en el partido de ida de su enfrentamiento con el Manchester United, ventaja que refrendaron con una victoria por 2-1 en el Allianz Arena para alcanzar las semifinales.

    Para Harder, aficionada del United desde niña, marcar dos goles en el Teatro de los Sueños fue algo especial. «Nunca pensé que marcaría dos goles en Old Trafford», declaró a Disney+. «Cuando era niña, no había equipo femenino, así que ni siquiera habría sido posible. Es un sueño hecho realidad».

    Pero, como añadiría Harder, lo más importante fue la victoria, que permitió al Bayern continuar su aventura europea hasta las semifinales. Eso es importante para el equipo, por supuesto, pero también es digno de mención para Harder, que suma ya 26 goles y 10 asistencias esta temporada.

    Esa racha le da derecho a optar al Balón de Oro, que probablemente habría ganado en 2020 si la entrega no se hubiera cancelado debido a la pandemia de la COVID-19. Sin embargo, hacerse con el Balón de Oro será difícil, sobre todo ahora que el Bayern se enfrentará al Barcelona en la siguiente ronda, pero estos partidos ponen de relieve, como se merece, lo bien que está jugando Harder en estos momentos.

  • Marc Skinner 2026Getty Images

    PERDEDOR: Marc Skinner

    El entrenador del United, Marc Skinner, ha estado bajo presión durante la mayor parte de su etapa al frente del club, la verdad. El técnico, de 43 años, lo ha gestionado de forma impresionante en general, teniendo en cuenta los diversos factores ajenos a su control que no le han ayudado.

    Solo esta temporada, un mercado de fichajes de verano decepcionante le dejó con una plantilla incapaz de competir en cuatro frentes, algo que llevó a un comentarista a sugerir que el club había fallado al equipo femenino. Tres buenos fichajes en enero compensaron eso en algunos aspectos, hasta que una avalancha de lesiones dejó al United con un banquillo mermado para el desplazamiento a Múnich del miércoles.

    Pero con esa presión agravada por la eliminación de las Red Devils de la FA Cup, su derrota en la final de la Copa de la Liga y una carrera por el título de la Superliga Femenina que parecía acabada ya a mediados de noviembre, era difícil encontrar excusas para Skinner, ya que su equipo perdió 2-1 en el Allianz Arena y quedó eliminado de la Liga de Campeones.

    Y todo había empezado tan bien. Skinner hizo que su equipo atacara con intención en la primera parte, con Melvine Malard causando problemas en particular. A los apenas 15 minutos, ya había superado a la portera del Bayern, Ena Mahmutovic, y obligado a la joven guardameta a realizar dos buenas paradas. El impulso era todo del United.

    Sin embargo, tras el descanso, las Red Devils no dispararon a puerta hasta el minuto 87, cuando de repente se encontraron con un 2-1 en contra en el partido y un 5-3 en el global. Nunca se esperó que el United pudiera mantener ese alto nivel de energía durante todo el partido, pero la diferencia fue tan drástica y perjudicial, sin que el ataque ofreciera ningún respiro.

    Quizá fue una falta de energía provocada por una plantilla sobrecargada y plagada de lesiones, pero los comentarios de Maya Le Tissier tras el partido no apuntaban a ello y Skinner no se hizo ningún favor con la forma en que utilizó el banquillo. Lea Schuller, la goleadora fichada del Bayern en enero, no saltó al campo hasta el minuto 86.

    Una vez más, hay muchos factores atenuantes que hacen que la trayectoria del United hasta los cuartos de final de la Liga de Campeones, en su debut en la competición, haya sido excelente y, desde luego, no un fracaso. Pero la forma en que las Red Devils se derrumbaron en el partido de vuelta del miércoles dejará un sabor amargo, dada la posición en la que se encontraban a solo 45 minutos del final de la eliminatoria.

  • Caitlin Foord Taylor Hinds Alessia Russo Arsenal Women 2025-26Getty Images

    GANADOR: Arsenal

    Es justo decir que, durante la fase de grupos, pocos habrían imaginado que la defensa del título de la Liga de Campeones fuera a ser, hasta ahora, tan exitosa como la que está llevando a cabo el Arsenal. Tras caer derrotado ante el Lyon y el Bayern de Múnich, y conseguir sus victorias precisamente contra los equipos a los que la mayoría esperaba que vencieran, los Gunners parecían tardar un poco en entrar en calor en la temporada 2025-26.

    Pero ya se han puesto en marcha. El Arsenal ha estado excelente en la segunda mitad de la temporada, llegando al partido de cuartos de final de la semana pasada contra el Chelsea habiendo perdido solo una vez desde principios de año, y eso cuando se quedaron con 10 jugadoras en la derrota en semifinales de la Copa de la Liga ante el Manchester United. Levantaron la Copa de Campeones Femenina de la FIFA en enero, derrotaron al líder indiscutible de la WSL, el Manchester City, en febrero, y ahora han sumado a eso acabar con los sueños de la Liga de Campeones del Chelsea mientras continúan con su propia defensa del título.

    Esto último sabrá especialmente bien. Las Blues han sido la fuerza dominante en Inglaterra durante la mayor parte de la última década y, sin embargo, la gloria europea se les resiste. Esto significa que el Arsenal sigue siendo el único equipo inglés que ha ganado la Liga de Campeones Femenina, y ese hecho se mantendrá una temporada más después de que las Gunners lograran eliminar de primera mano a sus rivales londinenses.

    Los aficionados de este equipo tienen todo el derecho a creer que su equipo puede volver a levantar ese trofeo. El Arsenal está en excelente forma y no queda ningún equipo en la competición que no tenga sus puntos débiles. ¿Qué les va a impedir llegar hasta el final una vez más?

  • Katie McCabe Sonia Bompastor Arsenal Chelsea Women 2025-26Getty Images

    PERDEDORA: Sonia Bompastor

    Si la primera temporada de Sonia Bompastor al frente del Chelsea no pudo ir mejor, su segunda temporada en el club no podría ir peor. Esto es en términos relativos a los estándares del club, por supuesto, ya que el mes pasado llevó a las Blues a conquistar otro título de la Copa de la Liga y el equipo sigue en liza en la FA Cup. Pero quedarse fuera de la Liga de Campeones de nuevo será especialmente frustrante, dado que este es el trofeo que el equipo tanto ansía.

    A pesar de haber ganado seis títulos consecutivos de la WSL y de haber sido, con diferencia, el mejor equipo de Inglaterra durante la mayor parte de los últimos 10 años, el Chelsea solo ha llegado a una final de la Liga de Campeonas Femenina, en la que fue arrollado por el Barcelona, cayendo por 4-0. Cuando Emma Hayes dejó el club al final de la temporada 2023-24, Bompastor fue considerada la persona perfecta para tomar el relevo y sacar a las Blues del bache.

    La única mujer que ha ganado la Liga de Campeones tanto como jugadora como entrenadora, llegó con las credenciales adecuadas, pero la brecha entre el Chelsea y el Barça, el equipo que tan a menudo las ha eliminado de Europa, quedó al descubierto cuando las catalanas se impusieron con un resultado global de 8-2 en las semifinales de la temporada pasada.

    Sin embargo, perder ante el Arsenal en los cuartos de final de este año será especialmente decepcionante. Las victorias de los Gunners en esta rivalidad han sido escasas a lo largo de los años, ya que solo han registrado cinco en los últimos 22 encuentros previos a esta eliminatoria, frente a las 13 del Chelsea. Pero en medio de una defensa del título de la WSL increíblemente decepcionante, una lista de lesiones ciertamente larga y con el VAR demostrando ser una incorporación controvertida al panorama, las Blues no pudieron mantener ese sólido historial en estos cuartos de final, perdiendo un reñido partido de ida por un difícil 3-1 que dejó sin sentido la victoria por 1-0 en Stamford Bridge el miércoles.

    El sueño europeo del Chelsea se ha esfumado una vez más. El club cree que Bompastor es la entrenadora adecuada para hacerlo realidad, como demuestra el nuevo contrato de cuatro años que firmó a principios de este año, pero la francesa tendrá que volver a empezar de cero tras esta eliminación tan decepcionante, la más temprana para las Blues en cuatro años.

  • FBL-EUR-C1-WOMEN-WOLFSBURG-LYONAFP

    GANADORA: Melchie Dumornay

    El Lyon llegaba a su enfrentamiento con el Wolfsburgo como favorito para pasar de ronda, pero tras perder el partido de ida por 1-0 en Alemania, la eliminación era una posibilidad real de cara al partido de vuelta. El gol de Lily Yohannes llevó el encuentro a la prórroga, pero fue Melchie Dumornay quien dio un paso al frente y finalmente dio a las ocho veces campeonas la ventaja en el marcador global.

    El gol de Dumornay en el minuto 102 no fue precisamente una obra de arte, ya que fue la más rápida en reaccionar dentro del área pequeña para rematar a puerta un balón rebotado tras una jugada a balón parado, pero era lógico que la internacional haitiana resultara ser la decisiva, dado el impacto que sigue teniendo en este equipo del Lyon. Con solo 22 años, la delantera vuelve a figurar entre las favoritas al Balón de Oro en 2026, y si es capaz de mantener su buen estado de forma en la semifinal del Lyon contra el Arsenal y desempeñar un papel protagonista para conseguir una plaza en la final, Dumornay podría fácilmente abrirse paso hasta el podio del Balón de Oro.