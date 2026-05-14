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El Chelsea y Roc Nation Sports International firman una alianza estratégica para ampliar su presencia en Estados Unidos
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¿Qué ha pasado?
El Chelsea y Roc Nation anunciaron el jueves una alianza para contar historias culturales. El objetivo es situar al club en la intersección entre fútbol, música, cultura y entretenimiento, y así ampliar su alcance en Estados Unidos y en las principales plataformas.
Juntas crearán campañas que aprovechen la cultura pop para consolidar a Chelsea como marca deportiva y de estilo de vida.
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Lo que se dijo
«Esta colaboración nos permite conectar mejor con nuestros aficionados en Estados Unidos», afirmó Scott Fenton, director de marca del Chelsea. «Al apostar por la cultura, la música y la creatividad, forjamos lazos más profundos con una nueva generación que ve el fútbol como un estilo de vida».
Michael Yormark, presidente de Roc Nation Sports International, añadió: «El fútbol nunca ha tenido tanta influencia cultural en Estados Unidos. Queremos ayudar al Chelsea a estar en los momentos, las plataformas y las conversaciones que realmente importan al aficionado moderno. Estamos orgullosos de asociarnos con un club que comparte nuestra filosofía de ser diferentes y traspasar los límites».
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¿Qué es Roc Nation?
Fundada en 2008 por el legendario rapero Jay-Z, Roc Nation entró en el deporte en 2013 tras gestionar artistas, música, giras y cine. En 2019 abrió oficina en Londres. Hoy representa a jugadores como Vinicius Junior, Endrick y Chris Richards, y asesora a clubes como Como, Burnley, Marsella y Matchroom Boxing.
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¿Y ahora qué?
La colaboración entre Roc Nation y el Chelsea se desarrollará en los próximos meses a través de campañas, publicaciones y eventos en directo. En lo deportivo, el Chelsea se centra en las últimas semanas de la Premier League y en la final de la FA Cup de este fin de semana contra el Manchester City.