El Chelsea se prepara para un cambio radical en su estrategia de fichajes, ya que Liam Rosenior da pistas sobre las cualidades clave que buscarán los Blues

Este cambio de rumbo se produce tras la humillante eliminación de la Liga de Campeones a manos del París Saint-Germain. Tras esa derrota por un marcador global de 8-2, Marc Cucurella se mostró muy crítico con la falta de experiencia del equipo en partidos importantes, una opinión con la que han coincidido tanto la directiva como una afición frustrada. En declaraciones previas al partido de la FA Cup que enfrentará a los Blues contra el Port Vale, Rosenior confirmó que sus conversaciones con la directiva se han centrado en la personalidad más que en el mero potencial. El entrenador está dando prioridad a «buenas personas» que puedan lidiar con las exigencias emocionales de un entorno de alta presión.

«Traer jugadores con estabilidad emocional, incorporar personas con buen carácter, que en los momentos difíciles sepan lo que hay que hacer para ganar en esos momentos difíciles», explicó Rosenior. «Hemos mantenido conversaciones muy positivas con la propiedad y los directores de apoyo sobre lo que haremos en verano. Y también hemos hablado con algunos jugadores del grupo, que están muy, muy contentos con la dirección que vamos a tomar».