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El Chelsea se niega a vender a Josh Acheampong, aunque apenas ha jugado en la temporada 2025-26
La directiva del Blues se mantiene firme con respecto al canterano
El Chelsea no planea dejar marchar a Acheampong, pese a su actual rol secundario. A sus 19 años, el jugador despertó interés en los mercados de verano e invierno, pero el club lo considera «intransferible», según el Daily Express. El internacional sub-21 inglés apenas ha sido titular desde principios de año, pero el club prefiere aguardar a venderlo pese a sus problemas defensivos.
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El elogioso respaldo de Maresca frente a la realidad
La situación actual contrasta con los elogios que Acheampong recibió de su exentrenador, Enzo Maresca. Tras destacar contra el Legia de Varsovia en abril de 2025, el técnico italiano alabó su flexibilidad táctica.
«Esta noche me ha encantado Josh Acheampong», declaró Maresca. «Tiene el potencial para ser un jugador fantástico, de primer nivel, tanto para este club como para el fútbol en general. Un buen jugador te demuestra que puede jugar en diferentes posiciones y que lo hace bien».
“Un buen jugador muestra que puede actuar en varias posiciones y hacerlo bien. De lateral: bien; de centrocampista: bien; de defensa central: bien. No se trata de decir: ‘Sí, juego en esa posición y solo en esa posición’. Si eres un buen jugador, puedes jugar en diferentes posiciones”.
Las partes interesadas están frustradas por la postura del Chelsea.
El Bayern y el Crystal Palace han visto rechazadas sus ofertas por Acheampong. El Palace lo veía como sucesor de Marc Guehi, mientras que el Bayern buscaba reforzar su defensa con su versatilidad. Sin embargo, la directiva del Chelsea confía en su talento, recordando sus actuaciones ante delanteros de élite, como su dominio frente al Liverpool y su gol clave contra el Nottingham Forest. Para los responsables de Stamford Bridge, esos destellos justifican su escasa participación reciente bajo Liam Rosenior.
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Una encrucijada para el joven defensa
El camino hacia el primer equipo se complica. El Chelsea prioriza fichar un defensa central con experiencia este verano, tras perder a Jeremy Jacquet, quien se fue al Liverpool. Como Reece James y Malo Gusto ocupan el lateral derecho, la versatilidad de Acheampong podría ser su única vía para volver al once.
El Chelsea es sexto en la Premier y el domingo visita al Manchester City. Se espera que Acheampong sea convocado, pero solo ha jugado seis partidos de liga desde enero.