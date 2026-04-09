La situación actual contrasta con los elogios que Acheampong recibió de su exentrenador, Enzo Maresca. Tras destacar contra el Legia de Varsovia en abril de 2025, el técnico italiano alabó su flexibilidad táctica.

«Esta noche me ha encantado Josh Acheampong», declaró Maresca. «Tiene el potencial para ser un jugador fantástico, de primer nivel, tanto para este club como para el fútbol en general. Un buen jugador te demuestra que puede jugar en diferentes posiciones y que lo hace bien».

“Un buen jugador muestra que puede actuar en varias posiciones y hacerlo bien. De lateral: bien; de centrocampista: bien; de defensa central: bien. No se trata de decir: ‘Sí, juego en esa posición y solo en esa posición’. Si eres un buen jugador, puedes jugar en diferentes posiciones”.