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El Chelsea recibirá una indemnización millonaria tras el fichaje de Enzo Maresca, que firmó un contrato de tres años con el Manchester City para sustituir a Pep Guardiola
El City encuentra a su hombre para la era posterior a Pep
El Manchester City negocia los últimos detalles para fichar a Maresca como nuevo entrenador del primer equipo con un contrato de tres años. El técnico italiano sucederá a Guardiola, que está a punto de cerrar su legendaria etapa de diez años repletos de títulos en Manchester.
Aunque el fichaje está a punto de cerrarse, se espera que el Chelsea reciba una indemnización para formalizar el traspaso.
talkSPORT añade que el Chelsea estudia opciones legales si no hay acuerdo, aunque fuentes cercanas a Maresca y al City aseguran que el italiano asumirá el cargo.
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Salida polémica de Stamford Bridge
Durante su etapa en Londres, el italiano debía informar al Chelsea de cualquier contacto de clubes rivales, lo que se dio por hecho.
Esta revelación generó tensiones en la directiva del Chelsea y el copropietario Behdad Eghbali insinuó que las verdaderas razones de la marcha del entrenador se conocerían a su debido tiempo.
En Chelsea creen que el proyecto del City le sedujo, mientras que en el Etihad aseguran que el año pasado no se le dieron garantías.
Tras dejar Stamford Bridge, se informa que Maresca despertó el interés del AC Milan, el Real Madrid y el Tottenham, pero optó por continuar el legado de Guardiola.
Con el respaldo del propio maestro
El nombramiento de Maresca cuenta con el pleno respaldo de Pep Guardiola, quien probablemente mantendrá un vínculo con el City Football Group. El técnico catalán participó en el proceso de selección junto al director deportivo, Hugo Viana, y lo ve como el candidato ideal para mantener la filosofía de entrenamiento inspirada en Johan Cruyff que define al club.
Maresca ya es muy respetado por la plantilla del Manchester City, que en parte se ha conmocionado por la inminente marcha de Guardiola. En el Leicester, los jugadores organizaron una fiesta nocturna improvisada frente a su ventana, muestra de la conexión que establece. Su relación con estrellas como Enzo Fernández y Marc Cucurella en el Chelsea refuerza su fama como gestor de élite.
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Ya se han identificado los objetivos de fichajes para el verano
Mientras Maresca se prepara para asumir el cargo, la atención se centra en el mercado de fichajes de verano. Junto a Viana, el italiano buscará remodelar la plantilla para ajustarla a sus necesidades tácticas.
El club prioriza un lateral derecho y un centrocampista para facilitar la transición.
El mediocampista Elliot Anderson, del Nottingham Forest, es la prioridad, seguido de Tino Livramento, del Newcastle. Desde Argentina se rumorea incluso un posible reencuentro con Enzo Fernández, del Chelsea.