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El Chelsea probablemente deba vender a Enzo Fernández si no se clasifica para la Liga de Campeones
Los problemas financieros podrían provocar una venta a gran escala
Quedarse fuera de la Liga de Campeones supone un serio problema económico para el Chelsea. Sin esos ingresos, el club debería equilibrar sus cuentas tras los altos gastos en fichajes. Por eso, Fernández, uno de los jugadores más valiosos de la plantilla, podría ser vendido para cumplir con la normativa financiera.
Quedar fuera de los cuatro primeros puestos de la Premier tendría un fuerte impacto económico, por lo que su traspaso en verano cobra cada vez más fuerza si el club falla en la clasificación, según AS.
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El agente insiste en que la disputa con el club está resuelta
Fernández fue sancionado y apartado temporalmente del Chelsea por comentarios que relacionaban su fichaje con el Real Madrid. Ya se ha reconciliado con el club y ha pedido disculpas.
El interés del Real Madrid sigue siendo un tema secundario clave
Los rumores sobre el futuro de Fernández persisten. El Real Madrid admira al centrocampista campeón del mundo y su nombre se relaciona con un posible fichaje. Para el Chelsea, venderlo aliviaría la presión financiera y le permitiría recuperar gran parte del traspaso récord pagado al Benfica en 2023. Los próximos meses serán una prueba de fuego: un buen final de temporada reforzará la posición negociadora del club y le permitirá exigir una prima.
- AFP
¿Y ahora qué?
Fernández sigue sancionado y se perderá el partido de la Premier League entre Chelsea y Manchester City este domingo. Podría volver la próxima jornada, contra el Manchester United.