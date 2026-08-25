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El Chelsea planea un sorprendente golpe al Real Madrid mientras se cierne la salida de Enzo Fernandez por 120 millones de libras
El Chelsea pone el foco en una estrella del Real Madrid
El Chelsea está considerando una ofensiva de última hora por el centrocampista del Madrid Camavinga, según talkSPORT. El club londinense ha centrado su atención en el internacional francés después de que tres ofertas por Scott, del Bournemouth, fueran rechazadas. El Bournemouth ha comunicado con firmeza al club del oeste de Londres que el jugador de 23 años no está en venta antes del cierre del mercado de fichajes. Según se informa, la oferta más alta del Chelsea por Scott alcanzó los 68 millones de libras, lo que obligó al entrenador Xabi Alonso a buscar otras opciones.
Camavinga ha sido vinculado insistentemente con una salida del Santiago Bernabéu desde que Jose Mourinho se hizo cargo del gigante español. El Manchester United estaba previamente interesado en el centrocampista antes de fichar a Carlos Baleba procedente del Brighton.
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Fernández busca salir de Stamford Bridge
Alonso busca desesperadamente refuerzos para el centro del campo en medio del incierto futuro de Fernandez. El jugador de 25 años dejó claro al principio del verano que quería dejar Stamford Bridge, aunque el soñado traspaso al Real Madrid acabó frustrándose.
Sin embargo, el argentino aún podría salir en la última semana del mercado. El Manchester City y su entrenador, el ex del Chelsea Enzo Maresca, están deseando hacerse con sus servicios. Maresca busca un recambio de primer nivel después de que el ganador del Balón de Oro Rodri se marchara al Barcelona en una operación de 65 millones de libras. El City sigue persiguiendo a Fernandez pese a estar preparando un gasto de 86 millones de libras por el internacional marroquí Ayyoub Bouaddi.
El Chelsea exige una enorme cantidad por Fernández
El Chelsea no está buscando activamente vender a Fernandez en este mercado. Ha informado a todas las partes interesadas de que el centrocampista está valorado en la asombrosa cifra de 120 millones de libras. A pesar de esta postura firme, la jerarquía del club está elaborando planes de contingencia activos por si su estrella del centro del campo termina cerrando un traspaso a última hora. Junto a Camavinga, el Chelsea ha confeccionado una lista de objetivos alternativos.
Adam Wharton, una de las figuras del Crystal Palace, y Manu Kone, de la Roma, también están siendo seguidos. Ambos jugadores han atraído una atención considerable tras firmar campañas impresionantes con sus respectivos clubes.
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Alonso se centra en los próximos partidos
Mientras se desarrolla el drama del traspaso, Fernández sigue formando parte de los planes inmediatos de Alonso. El centrocampista entró como suplente en la segunda parte durante el estreno del Chelsea en la Premier League el lunes por la noche.
El Chelsea logró una emocionante victoria por 3-2 sobre su rival local, el Fulham, con goles de Joao Pedro, Morgan Rogers y Cole Palmer, que dieron a Alonso un debut ganador como entrenador en la Premier League.
Ahora, el Chelsea hará una pausa temporal en su campaña liguera para centrarse en la copa. Se enfrentará al Luton Town, de la League One, en la EFL Cup el jueves antes de un duelo nacional contra el Brighton el domingo.
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