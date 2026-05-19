Tras anunciar la convocatoria, Ancelotti admitió que algunos jugadores se sentirían decepcionados.

«Algunos jugadores que estuvieron con nosotros este año no estarán contentos con la lista. Lo siento y agradezco a todos», declaró Ancelotti a los periodistas.

João Pedro respondió más tarde con un comunicado mesurado tras su exclusión. Escribió en Instagram: «Intenté dar lo mejor de mí en todo momento. Por desgracia, no ha sido posible cumplir este sueño de representar a mi país en un Mundial, pero mantengo la calma y la concentración, como siempre intento hacer. Las alegrías y las frustraciones forman parte del fútbol. A partir de ahora, les deseo mucha suerte a todos los que están allí y seré un aficionado más animándolos para que traigan a casa el sexto título».