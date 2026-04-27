El Chelsea negocia con los representantes de Andoni Iraola, exentrenador del Bournemouth, para sustituir a Liam Rosenior

Según Football London, los Blues han contactado a los representantes de Iraola. El español es prioridad para el Chelsea, que quiere olvidar el breve paso de Rosenior, destituido tras menos de cuatro meses.

Aunque el entrenador interino Calum McFarlane dirige el día a día, un equipo de cinco directores deportivos busca al líder del proyecto a largo plazo de BlueCo. La disponibilidad de Iraola al final de la temporada lo convierte en un candidato atractivo para la directiva londinense.