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El Chelsea muestra cautela ante el posible fichaje de Xabi Alonso, pese a que el exjugador del equipo se perfila como el entrenador ideal a pesar de su «falta de experiencia»
Fábregas y Alonso siguen caminos diferentes
Gallas ha abierto un debate sobre dos estilos de entrenador muy distintos. Fábregas ha llevado al Como a un hito histórico: la clasificación europea por primera vez tras ganar 1-0 al Hellas Verona. Como accionista minoritario, rechaza el balón largo. En cambio, Alonso logró un título histórico de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, aunque su imagen se deterioró en el Real Madrid, donde no pudo manejar el vestuario y renunció a mitad de la temporada.
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Gallas prefiere a Fábregas para reconstruir la plantilla
En declaraciones a BetVictor, Gallas afirma que Fábregas es la opción ideal para dirigir al Chelsea, actualmente noveno con 49 puntos, que necesita ganar la FA Cup el 16 de mayo.
«¿Es Xabi Alonso la mejor opción para el Chelsea? Depende de si Cesc Fábregas está disponible. Alonso lo haría bien, tiene experiencia tras ganar títulos con el Bayer Leverkusen y aprender en el Real Madrid. Si tuviera que elegir, preferiría que ficharan a Fábregas. Tiene menos experiencia, pero, con tiempo, puede llevar al Chelsea al éxito. El fútbol ha cambiado: ahora los entrenadores necesitan construir equipos a largo plazo. Lo que hizo con el Como, un plantel joven, fue increíble».
Gestionar los egos actuales requiere un enfoque específico.
Si Alonso acepta el cargo, se topará con una plantilla joven que exige un manejo delicado tras los fracasos de Enzo Maresca y Liam Rosenior.
«La nueva generación de jugadores tiene un gran ego tras unos cuantos partidos buenos, y ya está», afirma. «El problema es mayor cuando solo tienes jóvenes, como en el Chelsea. Hay que saber hablarles. Xabi Alonso es de mi generación y podría comunicarse con la plantilla a la vieja usanza, pero también adaptarse a los nuevos». Si no adapta su enfoque con la nueva generación, no le irá bien. Enzo Fernández y Marc Cucurella no debieron hacer esos comentarios durante el parón internacional; no se hace cuando eres un jugador veterano de un grande. Pero Liam Rosenior tampoco debería haberlo abordado en público en la rueda de prensa: eso se trata en privado. Hoy, si criticas a un jugador en público, se ofende y culpa al entrenador de sus malos resultados. Alonso deberá vigilar a Enzo y Cucurella, y hablar de otra manera con otros cuatro o cinco. Los jugadores deben entender que, simplemente, no son lo suficientemente buenos».
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¿Qué les depara el futuro a los Blues?
El Chelsea debe recuperarse rápido para sus próximos partidos de liga contra el Tottenham y el Sunderland, pero toda su temporada depende de la final de la FA Cup contra el Manchester City.