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Morgan Rogers CHelsea GFXGetty/GOAL
Mark Doyle y Krishan Davis

Traducido por

El Chelsea ha pagado 117 millones de libras por Morgan Rogers. ¿Qué implica esto para el futuro de Enzo Fernández? GOAL analiza los fichajes del mercado de verano de 2026

Opinion
Chelsea
M. Rogers
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
B. Silva
M. Cucurella
Manchester City
E. Anderson
Bayern Múnich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milán
G. Ramos
Liverpool
Víctor Muñoz
J. van Hecke
A. Robertson
Barcelona
A. Gordon
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Para muchos aficionados, el verano es la época más esperada, no solo por el Mundial cada cuatro años, sino porque el final de la temporada significa una cosa: ¡abre el mercado de fichajes! El periodo de traspasos de 2026 ya está caliente, con grandes estrellas cerrando movimientos millonarios antes del cierre, el 1 de septiembre.

Algunos fichajes benefician a todos, pero en muchos casos algún club o el propio jugador se pregunta qué habría pasado con otra decisión en la mesa de negociaciones.

Por eso, en GOAL analizamos quién gana y quién pierde en cada gran fichaje, incluso antes de la presentación oficial. Durante el mercado de verano calificaremos cada operación al instante, para que sigas a los grandes ganadores y perdedores.

Consulta todas nuestras valoraciones y cuéntanos qué opinas en los comentarios.

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 de julio: Morgan Rogers (del Aston Villa al Chelsea, 117 millones de libras)

    Para el Villa, un duro recordatorio de su lugar en la Premier League. Si Rogers se hubiera ido al Arsenal, recién campeón, sería distinto. Sin embargo, el Villa terminó cuarto la temporada pasada, seis puestos y 13 puntos por encima del Chelsea, y jugará la Liga de Campeones este año, mientras que los Blues no tienen ninguna competición continental que les ilusione; y, sin embargo, los actuales campeones de la Europa League se mostraron totalmente impotentes para impedir que su jugador más preciado se marchara a Stamford Bridge. Desde el punto de vista económico, la operación es excelente: lo ficharon hace dos años y medio al Middlesbrough por 8 millones de libras y ahora lo han vendido por casi 15 veces esa cifra, dinero que ayudará a encontrar un sustituto y a reforzar otras posiciones. Aun así, los aficionados están frustrados porque creen que las normas financieras de la Premier limitan a los propietarios del club. Nota: B+

    Para el Chelsea: Un golpe maestro. Se esperaba que Rogers fichara por el Arsenal, pero, pese a sus problemas de presupuesto tras quedarse fuera de la Champions, el Chelsea lo ha contratado. ¿Cómo? Muchos especulan con la salida de algún miembro del «escuadrón de bombas» a Villa Park antes del cierre del mercado. Lo más probable, sin embargo, es que la venta de Enzo Fernández, que quiere marcharse, financie casi por completo el fichaje de Rogers. Es cierto que el Chelsea ha pagado una cifra desmesurada por un jugador de 23 años con solo dos temporadas destacadas en la Premier y un gol en 22 partidos con Inglaterra. Aun así, una delantera con Rogers, Cole Palmer, Estevao y João Pedro puede hacer mucho daño bajo las órdenes de Xabi Alonso. Nota: B

    Para Rogers: giro sorpresivo. Se daba por hecho que su destino era el Emirates, donde reemplazaría a Leandro Trossard en el ataque gunner. Sin embargo, se informa de que Alonso le ha hecho cambiar de opinión, tras su buen trabajo con Florian Wirtz en el Bayer Leverkusen. Creemos que el dinero y la garantía de minutos en un equipo más débil fueron aún más decisivos en su fichaje por Stamford Bridge. Aun así, aunque el Chelsea es un club mal gestionado y en constante cambio, este fichaje podría salirle muy bien a Rogers, sobre todo porque ahora podrá jugar en la Premier League junto a su amigo y antiguo compañero en las categorías inferiores del Manchester, Palmer. De hecho, ¡quizá veamos bastantes celebraciones «frías» durante los partidos del Chelsea la próxima temporada! Nota: B

    Mark Doyle

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  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 de julio: Youri Tielemans (del Aston Villa al Manchester United, 35 millones de libras)

    Para el Villa es un golpe duro. La tendencia de Tielemans a lesionarse frustra en Villa Park, pero, cuando está en forma, es un jugador clave en el sistema de Unai Emery. Su baja por lesión de tobillo a principios de año costó al equipo siete partidos de Liga con solo una victoria. A su regreso, el Villa acabó cuarto en la Premier y ganó la Europa League gracias a su gol en la final. Aún le quedaban dos años de contrato, así que venderlo por solo 35 millones de libras duele, sobre todo con Amadou Onana lesionado de gravedad. Nota: D

    Para el United: Una grata sorpresa. No había indicios de que el club preparara su fichaje hasta que la operación estuvo a punto de cerrarse, lo que demuestra decisión y discreción. Es cierto que Tielemans no encaja en el perfil de edad que buscaba el United este verano y acumula muchos kilómetros a sus 29 años. Su fichaje calma el pánico en Old Trafford tras el fracaso de Ederson, la lesión de Ugarte y la renuncia a Anderson, Tonali y Fernandes por su alto coste. Tielemans ya ha demostrado su nivel en la Premier y en el Mundial. Aportará profundidad, experiencia, versatilidad y calidad a un centro del campo que perdió a Casemiro, y por este precio puede ser uno de los fichajes del curso. Nota: B+

    Para Tielemans: la oportunidad que quizá creía perdida. Llevaba tiempo sonando su fichaje por un grande de la Premier, pero, tras cumplir 29 años en mayo, parecía que ya no ocurriría para el ex del Leicester —y no pasaba nada—. El Villa es un gran club, pero el United está en otro nivel de prestigio. Para Tielemans es un paso enorme, y disfrutará mostrando su gran pase y técnica en uno de los escenarios más importantes del fútbol. Nota: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 de julio: Andrey Santos (del Chelsea al Manchester United, 50 millones de libras)

    El extraño verano delChelsea continúa: el club ha acordado vender a Andrey Santos, una de sus jóvenes promesas, a un rival directo en la lucha por los cuatro primeros puestos de la Premier League. Santos, que regresó de una exitosa cesión en el Estrasburgo, jugó con regularidad en la temporada 2025-26 y dejó buena impresión al sustituir a Enzo Fernández y Moisés Caicedo. Si Fernández se marcha, como parece probable, el nuevo entrenador, Xabi Alonso, se quedará con muy pocas opciones. Sin embargo, el jugador de 22 años no se ha considerado intocable y la oferta del United de 48 millones de libras (64 millones de dólares), más 2 millones en complementos, por un centrocampista que aún no es titular indiscutible era, evidentemente, demasiado buena como para rechazarla. Es el modelo «BlueCo» en acción: el Chelsea logrará una plusvalía importante con un jugador fichado en 2023 al Vasco da Gama por 16 millones de libras. La decisión, algo cínica, deja mal sabor de boca, pero la cuantiosa oferta fue difícil de rechazar. Si Santos se convierte en un crack en Old Trafford, este fichaje se recordará con pesar. Nota: B-

    Para el Man Utd: Fichaje algo desconcertante. Tras perder a sus objetivos prioritarios, Elliot Anderson (City) y Matheus Fernandes (Tottenham), el United recurrió de forma precipitada a Santos para evitar quedarse solo con Mount en el centro del campo el 18 de julio, con Mainoo aún en el Mundial. Se dice que los directivos del United se mantuvieron «tranquilos» tras fracasar con Fernandes, pero Santos no está al mismo nivel y pagar 50 millones por un jugador que Chelsea quería vender es excesivo. Los «Red Devils» necesitaban refuerzos tras la salida de Casemiro y la lesión de Manuel Ugarte, pero han pagado demasiado por un jugador que no tiene la titularidad asegurada. A sus 22 años, se espera que aún mejore. Nota: C

    Para Santos: Tras quedarse fuera de la selección brasileña por decisión de Carlo Ancelotti y alternar titularidades en el Chelsea, busca “minutos de juego” en Old Trafford. Aún así, no hay certeza de que vaya a jugar más en Old Trafford, pues todo dependerá de los demás fichajes que haga el United. Santos quizá busque un nuevo comienzo lejos del caos directivo y la inestabilidad técnica del Chelsea, aunque en Old Trafford tampoco tiene garantías de estabilidad. Lo que sí garantiza es la Liga de Campeones, algo que su futuro exequipo no puede ofrecer. Al final, dependerá de él consolidarse como figura clave. Nota: B

    Krishan Davis

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  • Newcastle United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    6 de julio: Sandro Tonali (del Newcastle al Tottenham, 100 millones de libras)

    La burbuja del Newcastle ha estallado. Tras clasificarse para la Champions y ganar la Carabao Cup al Liverpool, los aficionados soñaban con un club estatal que rivalizara con el PSG. Pero los Reds les devolvieron a la realidad arrebatándoles a Alexander Isak. Si el Newcastle hubiera invertido bien esa cifra, que entonces era un récord británico, quizá las cosas habrían salido mejor. En cambio, malgastó millones en fichajes precipitados como los de Yoane Wissa, Nick Woltemade y Anthony Elanga, y el equipo de Eddie Howe acabó 12.º. La marcha de Anthony Gordon se veía venir, pero la de Tonali al Tottenham ha sido el golpe más duro. Y lo peor es que, con el capitán Bruno Guimaraes también con la maleta lista, el drama parece lejos de acabar. Con los propietarios saudíes recortando la inversión, se esperan más penurias y la cifra de nueve cifras del traspaso probablemente se malgastará. Nota: F

    Para el Tottenham: Otro fichaje espectacular. Un día después de pagar 85 millones de libras por Mateus Fernandes, los Spurs batieron su récord con Tonali. ¿Es ambición o desesperación? Quizá solo refleje que el mercado se ha vuelto loco: si Elliot Anderson vale 116 millones, ¿por qué no Tonali? El internacional italiano ha demostrado ser uno de los mejores centrocampistas de la Premier League en las últimas dos temporadas y parece una apuesta aún más segura para brillar bajo las órdenes de su compatriota Roberto De Zerbi que Fernandes. Por supuesto, pagar tanto dinero por un jugador de 26 años que aún tiene mucho que demostrar al más alto nivel sigue siendo una apuesta arriesgada, y una que los Spurs necesitan desesperadamente que dé sus frutos. Por ahora, a la afición no parece importarle. Tras años de frustración por la prudencia —o tacañería— en los fichajes bajo Daniel Levy, ven que su club ha dejado atrás a rivales de la Premier para contratar a uno de los centrocampistas más codiciados. Nota: B+

    Para Tonali: fichaje inesperado. Se esperaba que, tras la sanción por apuestas, recalaría en un grande de Europa; sin embargo, llega a un equipo que ha terminado 17.º en las dos últimas temporadas. ¿Qué pasó? Ningún club de la Serie A pudo pagar su regreso a Italia y la élite inglesa reculó ante la cifra pedida por el Newcastle. Así, Tonali termina en el Tottenham, donde pasará sus mejores años, algo que suena raro. Si De Zerbi permanece más de dos temporadas —gran incógnita—, el fichaje podría salirle a Tonali. Nota: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 de julio: Denzel Dumfries (del Inter al Real Madrid, 20 millones de euros)

    La decisión del Inter de incluir una cláusula de rescisión tan baja en el contrato de Dumfries, pese a su lesión de tobillo en la temporada 2025-26, es cuestionable. Aun así, cuando está en forma es uno de los mejores laterales ofensivos, así que 20 millones de euros (17 millones de libras/23 millones de dólares) son un mal negocio para los nerazzurri, que podrían haber sacado mucho más por un jugador con dos años de contrato. Eso sí, quizá el Inter no tuvo más remedio: al renovar en septiembre de 2024, el holandés exigió esa cláusula, fijada en 25 millones para equipos extranjeros en 2025 y rebajada este año. Nota: C

    Para el Madrid: Es otro fichaje astuto del Real Madrid, que caza gangas para cumplir con las normas financieras de La Liga. Dumfries vale el doble de lo pagado, cifra muy inferior a los 30 millones reservados para un lateral derecho que compitiera con Trent Alexander-Arnold tras la salida de Dani Carvajal. Sin embargo, al igual que su homólogo inglés, Dumfries es un lateral derecho más incisivo en ataque que seguro en defensa, lo que deja al Madrid con cierto desequilibrio en esa posición que los equipos más fuertes podrían aprovechar. A sus 30 años no es una solución de futuro, pero por ese precio puede ser útil un par de temporadas. Nota: A

    Para Dumfries: Este fichaje, en su etapa actual de carrera, explica por qué el jugador pidió incluir esa cláusula de rescisión. Llegó del PSV en 2021, sumó 55 goles en 207 partidos y ayudó al Inter a ganar la Serie A en 2023-24 y 2025-26, además de llegar a dos finales de la Liga de Campeones. Se ha ganado este último gran movimiento, y su bajo precio le quita algo de presión en el Bernabéu. Será interesante ver si deja fuera a Alexander-Arnold, pues se informa que ya habló con José Mourinho sobre su papel. Nota: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    2 de julio: Elliot Anderson (del Nottingham Forest al Manchester City, 116 millones de libras)

    Para el Forest: sentimientos encontrados. Por un lado, la marcha de Anderson entristece, pues fue clave en la clasificación a la Europa League y en llegar a semifinales. Era el eje del equipo y sustituirlo no será fácil. Al menos el dinero no será un problema: si la cifra es de 116 o 130 millones de libras —el Forest asegura la segunda—, sigue siendo una cantidad colosal por un jugador fichado por solo 35 millones hace dos años. Así pues, aunque se echará de menos a Anderson en el City Ground, en la junta directiva predominará la satisfacción por el chollo obtenido del City. Nota: A

    Para el City: su nuevo Rodri. O, al menos, debería serlo. Aunque el campeón del Balón de Oro aún no ha aclarado sus planes, todo indica que este verano volverá a España; y, aun si se queda, el club necesitaba un sucesor para el mediocampista de 30 años. Nico González y Matheus Nunes nunca convencieron como ‘6’, pero Anderson sí parece el hombre adecuado: es un jugador contrastado en la Premier que la temporada pasada registró más toques y duelos ganados que nadie en la máxima categoría inglesa, así que encaja a la perfección en el centro del campo de Enzo Maresca. Sin embargo, es el ejemplo más claro del «impuesto inglés». A sus 23 años, Anderson es muy bueno y puede convertirse en un crack, pero llega tras solo dos buenas temporadas en el Forest y sin haber jugado la Liga de Campeones. Si siguiera jugando con Escocia en lugar de con Inglaterra, el City no habría pagado una cifra de nueve cifras por él. Nota: C

    Para Anderson: el paso lógico en el momento justo. Ya le quedaba pequeño el Forest y ahora podrá mostrar su potencial en el City. La cuantía del traspaso generará mucha presión, y no sería el primer centrocampista inglés que sufre en el Etihad. Aun así, a sus 23 años parece más completo que Kalvin Phillips a la misma edad, y la gran diferencia es que Rodri no debería bloquearle el camino al once. Aunque el futuro post-Guardiola aún genera dudas, es una gran oportunidad para consolidarse como uno de los mejores centrocampistas de Europa. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Matheus Fernandes West Ham 2025-26Getty Images

    2 de julio: Matheus Fernandes (del West Ham al Tottenham, 85 millones de libras)

    Para el West Ham: una cuantiosa suma que contribuirá en gran medida a amortiguar el impacto económico del descenso de la Premier League. En cuanto los Hammers descendieron, quedó claro que sería necesario realizar algunas ventas importantes, y Fernandes era uno de sus activos más valiosos, un centrocampista de gran clase que ya atraía numerosas miradas de admiración por parte de los clubes rivales incluso antes de que su destino quedara sellado en la última jornada de la temporada. Su marcha, por lo tanto, no supone ninguna sorpresa. Lo sorprendente es que el West Ham haya obtenido justo lo que pedía pese a su débil posición negociadora. Por ello, su directiva, tan criticada, merece un raro elogio. Nota: A

    Para el Tottenham: Una confirmación más de que el club va en serio este verano. Tras dos campañas desastrosas, la segunda a punto de acabar en descenso, los Spurs han actuado con rapidez para no repetir esa situación. Si pagar 52 millones de libras por Jan Paul van Hecke fue una declaración de intenciones, esto va más allá. Fernandes, de 21 años, es un jugador talentoso y polivalente que siempre ha parecido listo para brillar en un equipo más fuerte. Roberto De Zerbi lo ve ideal para su estilo. Sin embargo, el fichaje transmite cierta desesperación: los Spurs, que ya mostraron interés en Sandro Tonali, quieren renovar su flojo centro del campo y pagaron de más para alejar al Manchester United. Por eso el fichaje debe funcionar ya o se volverá en contra de los propietarios. Para dimensionar la cifra, el PSG pagó 60 millones de euros al Benfica por João Neves, y Fernandes aún está lejos de ese nivel, así que tendrá que demostrar que puede estar a la altura. Nota: C+

    Para Fernandes: A primera vista, un fichaje extraño. Se le vinculó con United, Liverpool y PSG, pero ha acabado en los Spurs, un paso lateral. Pero se espera que el equipo londinense sea más fuerte la próxima temporada y que De Zerbi potencie su juego. La incertidumbre sobre la permanencia del técnico es un riesgo, aunque Fernandes tendrá minutos desde el inicio, algo que quizá no habría logrado en otros destinos. Nota: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 de julio: Ismael Saibari (del PSV al Bayern de Múnich, 50 millones de euros)

    Para el PSV: una salida decepcionante, pero inevitable. Saibari ganó tres títulos consecutivos con el PSV y su influencia creció progresivamente durante ese tiempo. Por lo tanto, era solo cuestión de tiempo que uno de los mejores equipos de Europa se hiciera con sus servicios. Algunos creen que el PSV debió esperar al Mundial para venderlo, pues podría haber brillado en Norteamérica, pero la cifra sigue siendo buena para un futbolista fichado al Genk por algo más de 5 millones de euros hace cuatro años. Es probable que el dinero se invierta bien en un club que, pese a vender a sus mejores jugadores, sigue ganando títulos en los Países Bajos. Nota: B 

    Para el Bayern: un fichaje brillante. El valor de mercado de Saibari no había hecho más que aumentar en las últimas semanas gracias a sus actuaciones con Marruecos; marcó en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial y transformó el penalti decisivo en la victoria en octavos contra Países Bajos. Sin embargo, como reconoció el director deportivo Max Eberl, el Bayern llevaba meses negociando el fichaje. No fue una decisión impulsiva; los bávaros ya estaban convencidos de que Saibari aportaría técnica, esfuerzo y versatilidad a una delantera estelar. Nota: A

    Para Saibari: el mejor verano de su vida. El Mundial no podría irle mejor: sus actuaciones con Marruecos han llamado la atención de todos. Ahora ha firmado el clásico fichaje “de ensueño” por “uno de los clubes más grandes del mundo”, aunque hacerse un hueco en una delantera con Harry Kane, Luis Díaz, Michael Olise y Jamal Musiala puede ser una pesadilla. Aun así, sus mejores años están por llegar y ahora mismo se siente en la gloria, convencido de que puede aportar mucho al Bayern. Vincent Kompany lo ve igual: Saibari encaja mejor en su estilo que Nicolas Jackson. Nota: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 de julio: Marco Palestra (del Atalanta al Chelsea, 47 millones de libras)

    Para el Atalanta: Tras vender a Ederson al Manchester United, esta operación parece otro negocio inteligente. Los 55 millones de euros (47 millones de libras/62 millones de dólares) recibidos por Palestra, formado en la cantera pero con pocos partidos en el primer equipo, se convierten en beneficio neto, pues el club ya había decidido venderlo tras su cesión al Cagliari. El jugador de 21 años se convierte en la cuarta venta más cara de la historia del club. Aunque es una pena que Palestra no se quede en Bérgamo para dejar huella en el club al que llegó con 10 años, una vez que equipos como el Inter y el Chelsea mostraron interés, se le subieron los humos y retenerlo siempre fue una tarea ardua. Nota: A

    Para el Chelsea: Xabi Alonso, director deportivo, aprobó la operación con rapidez y adelantó al Inter en 24 horas. Se trata de un lateral versátil, veloz y potente, nombrado Mejor Defensor de la Serie A 2025-26, que debería encajar en el sistema de Alonso, ya sea en defensa de tres o de cuatro, y adaptarse a la Premier League. Sin embargo, haber pagado 55 millones de euros parece un sobrecoste: es una cifra enorme para la Serie A, muy superior a la oferta del Inter, y el jugador, con solo una temporada destacada a sus 21 años, aún está verde. Hay cierto riesgo. Nota: B

    Para Palestra: solo él puede explicar por qué escogió al Chelsea en vez del Inter, club de su infancia y del que era seguidor; pero la oferta salarial de los blues, cercana a las 100 000 libras semanales, doblaba la de los nerazzurri y seguramente inclinó la balanza. Aun así, tiene las cualidades para triunfar en la Premier y no dudó en medirse en la máxima categoría inglesa. Le animará el éxito de Riccardo Calafiori en el Arsenal, mientras que Giovanni Leoni fichó por el Liverpool el verano pasado, lo que muestra que cada vez más italianos abandonan la Serie A pronto. Además, la insistencia de Alonso por ficharlo sugiere que será pieza clave en sus planes. Nota: A

    Krishan Davis

  • Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026Getty Images Sport

    30 de junio: Gonçalo Ramos (del París Saint-Germain al AC Milan, 75 millones de euros)

    Para el PSG: ¡Bingo! Los campeones de Europa se ríen de camino al banco tras encontrar a alguien dispuesto a pagarles una suma ridícula por un suplente que no fue titular en la Liga de Campeones la temporada pasada. Ramos llegó como solución ofensiva, pero pasó la temporada en el banquillo, ya que Luis Enrique prefirió a Dembélé como «falso nueve». Tampoco ayuda que, en la selección, siga siendo suplente de un Cristiano Ronaldo de 41 años. Por eso, ningún grande peleó por él este verano, menos aún por 75 millones. Pero con esta venta el PSG ya tiene más de la mitad para fichar a Yan Diomande, un delantero que sí puede mejorar su ataque. Nota: A+

    Para el Milan: Alucinante. Ramos es un buen delantero: mostró potencial en el Benfica y marcó 45 goles en tres temporadas con el PSG, aunque saliendo desde el banquillo. Pero su precio no tiene sentido, menos aún para un Milan que no está precisamente nadando en dinero. Por eso, aficionados, comentaristas y periodistas italianos se preguntan qué ha pasado. Algunos especulan con la salida de Rafael Leão y recuerdan que la presencia de Jorge Mendes ha avivado las teorías de conspiración, mientras que Gerry Cardinale, dueño del Milan, mantiene buena relación con Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG. Nadie sabe por qué el Milan pagó esa cifra récord. Insistimos: creemos que marcará goles en la Serie A, sobre todo porque debería aportar todo lo que Rubén Amorim espera de su ‘9’. Pero es el fichaje más caro en Italia desde que el Inter fichó a Romelu Lukaku, y Ramos no ofrece la misma garantía de goles. Nota: D+

    Para Ramos: por fin llega su oportunidad de ser protagonista. Cuando marcó un hat-trick con Portugal en el Mundial 2022, parecía que había nacido una estrella. Sin embargo, Roberto Martínez prefirió mantener a Ronaldo y el joven perdió años de crecimiento. Sin embargo, tampoco ha presionado lo suficiente a Ronaldo y Martínez. En París sucedió algo parecido: pese a la calidad de la plantilla, Ramos era solo un buen revulsivo. Ahora, por fin, puede cambiar esa narrativa. Será la punta de lanza de un nuevo AC Milan, que sigue siendo uno de los clubes más importantes del fútbol mundial. La presión para justificar su fichaje será enorme, porque la cifra es astronómica para la Serie A. Ahora te toca demostrar tu valía, Gonçalo. Nota: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 de junio: Jan Paul van Hecke (del Brighton al Tottenham, 52 millones de libras)

    El Brighton vuelve a demostrar su habilidad en el mercado: vende por 52 millones de libras (70 millones de dólares) a un jugador fichado hace seis años por solo 2 millones. Además, el contrato del defensa holandés expiraba en 12 meses, así que cobrar esa cifra es un éxito. Reinvertirán ese dinero en un sustituto de gran potencial, como el joven talento de los Spurs, Luka Vuskovic, tras su cesión en el Hamburgo. Además, cuentan con Lewis Dunk y Olivier Boscagli, e Igor Julio regresa del West Ham. Nota: A

    Para el Tottenham: Es un fichaje impulsado por el nuevo entrenador, Roberto De Zerbi, quien ya trabajó con Van Hecke en el Brighton. Parece que los Spurs han pagado de más por el central, pues los informes indicaban que el Brighton lo valoraba en 70 millones de libras, a pesar de que le quedaba solo un año de contrato. Podría haberse cerrado en unos 40 millones de libras (54 millones de dólares), pero el Brighton es un negociador duro y el Tottenham quizá sintió la urgencia de actuar; se había informado de que sus rivales de la Premier League, el Chelsea y el Liverpool, estaban interesados en Van Hecke, mientras que parece casi seguro que el capitán del club, Cristian Romero, se marchará este verano tras una temporada turbulenta, y su compañero en el centro de la defensa, Micky van de Ven, podría seguir sus pasos. Al menos se aseguran un defensa consolidado en la Premier, de 26 años, buen pasador y con liderazgo. Podría formar pareja con el fichaje libre Marcos Senesi. Nota: B-

    Para Van Hecke: Desde su perspectiva, el movimiento tiene sentido. Al no querer renovar con el Brighton, avanza en su carrera y podría ver este paso como un trampolín hacia metas mayores tras consolidarse en la Premier League. Al no concretar Chelsea ni Liverpool su interés, el Tottenham le ofrece la titularidad en un grande, aunque sin Europa. Ya conoce el estilo de De Zerbi, lo que facilitará su adaptación. Los Spurs solo pueden mejorar tras otra temporada decepcionante, y la pareja con Senesi se antoja sólida sobre el papel, aportando una base defensiva mientras el club atraviesa un periodo de transición tras evitar el descenso en 2025-26. Nota: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 de junio: Víctor Muñoz (del Osasuna al Liverpool, 34,5 millones de libras)

    Osasuna fichó al jugador el verano pasado por 5 millones de euros, pero una cláusula del 50 % con el Real Madrid limita su ganancia. De los 40 millones de su cláusula de rescisión (34,5 millones de libras/45 millones de dólares), 20 millones irán a los blancos, así que Osasuna se quedará con 15 millones (13 millones de libras/17 millones de dólares), una cifra notable para un club de su tamaño. Su salida era previsible tras marcar 12 goles, ser convocado con España para el Mundial y activar una cláusula que les dejó sin margen de negociación. Nota: B-

    Para el Liverpool: Es el primer fichaje de la era Andoni Iraola y aviva la rivalidad en el mercado con el Newcastle. Los Magpies lo tenían cerrado como recambio de Anthony Gordon, fichado por el Barcelona, pero los Reds, oliendo la oportunidad, se lo llevaron pese a que la negociación estaba avanzada y, según se informa, ya se había aceptado la oferta de Tyneside. Para los Reds es un golpe maestro: incorporan un extremo joven y valorado a un precio de ganga. Muñoz puede actuar por ambas bandas o por dentro, aportando la calidad y profundidad que el equipo necesita tras la salida de Mohamed Salah y la lesión de Hugo Ekitike. Su velocidad, trabajo defensivo y polivalencia lo convierten en el perfil ideal para el estilo de Iraola, quien habría empujado por su fichaje. Ahora solo falta que su llegada no frene el crecimiento de Rio Ngumoha, aunque el club confía en que ambos puedan convivir. Nota: A 

    Para Muñoz: tras aceptar ambas ofertas, la elección final fue suya, y es lógico que optara por Anfield. A sus 22 años ya ha cambiado varias veces de equipo y este será su tercer gran club. Tras formarse en La Masía del Barcelona y pasar por el Real Madrid, llegó a Osasuna hace solo un año. Ahora busca asentarse y consolidarse como estrella a largo plazo, y su compatriota Iraola puede ser el técnico ideal para ayudarle. Deberá pelear por un puesto en el once, sobre todo si llega Yan Diomande, pero su versatilidad le brindará oportunidades en la renovada delantera. Nota: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 de junio: Ibrahima Konaté (del Liverpool al Real Madrid, gratis)

    Liverpool estaba entre la espada y la pared con el futuro de Konaté. Podría haberse evitado si no se hubiera dejado que el contrato del defensa expirara. Si los Reds le hubieran renovado en su mejor momento, durante la temporada 2024-25 en la que ganaron el título, habrían obtenido una buena cantidad al venderlo; sin embargo, el francés se marchó gratis tras una temporada individual desastrosa. En ese contexto, habría sido extraño que el Liverpool aceptara las desorbitadas exigencias salariales de Konaté (alrededor de 250 000 libras a la semana) tras una temporada caótica, llena de errores y negociaciones interminables que no llegaron a nada, pese a que en abril el jugador asegurara estar cerca de un acuerdo. Al menos el Liverpool ya fichó a Giovanni Leoni y Jeremy Jacquet como posibles reemplazos, pero todo el proceso fue una pérdida de tiempo. Nota: D

    Para el Real Madrid: Es de suponer que el club blanco, que lleva tiempo tras el jugador, le ofrecerá el salario astronómico que busca. Aunque no pagará traspaso, asumir ese sueldo es un riesgo, sobre todo tras su floja temporada en Liverpool. Además, recordemos que el Real Madrid retiró su interés en noviembre pasado, lo cual dice mucho. A sus 27 años, aún puede recuperar su mejor nivel, y su fichaje sin traspaso aligera el gasto. David Alaba se marcha, Antonio Rüdiger ya no está en su mejor momento, Éder Militão sigue lesionado y Dean Huijsen aún es muy joven. Sin embargo, Konaté no es una solución de primer nivel, y la operación puede fracasar pronto bajo el intenso escrutinio de afición y prensa. Nota: B

    Para Konaté: El gran ganador es el jugador, que logra el fichaje soñado y el sueldo deseado. Deberá adaptarse rápido como titular junto a Huijsen; en el exigente Bernabéu no se tolerarán los errores que mostró en Anfield. Ha imitado a Trent Alexander-Arnold, quien también llegó gratis y sufrió en su debut; esa experiencia debe servirle de advertencia. Si recupera rápido la confianza, podrá consolidarse como pieza clave en el nuevo Real Madrid de José Mourinho. Pero nada está garantizado. Nota: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 de junio: Bernardo Silva (del Manchester City al Real Madrid, gratis)

    Para el Manchester City: se marcha una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas de la historia de la Premier League, un centrocampista ofensivo trabajador e innovador que resultó clave en la etapa dorada del club. Era el jugador perfecto para Guardiola, quien le quería como a un hijo y lloró en su despedida en el Etihad. Guardiola quería que el jugador de 31 años acabara su carrera en el City, pero la salida se veía venir. Que se vaya gratis no es lo ideal económicamente, pero se lo merecía tras nueve años de servicio excepcional. Se echará mucho de menos su habilidad, su inteligencia y, sobre todo, su personalidad. Nota: D

    Para el Real Madrid: dos motivos para celebrar. Los Blancos no solo han fichado a un jugador de una calidad excepcional a coste cero, sino que además le han ganado la partida a su acérrimo rival, el Barcelona, en la puja por su fichaje. Tras meses de especulaciones —algunas de las cuales el propio Bernardo llegó a comentar—, su fichaje por el Camp Nou parecía un hecho. Sin embargo, la llegada de José Mourinho al Bernabéu lo cambió todo. El técnico lo convirtió en prioridad y cerró el fichaje en menos de 36 horas. Aunque sus mejores días quedaron atrás, la pasada Premier demostró que aún puede decidir partidos clave, como su actuación ante el Arsenal en el Etihad. Pero lo más valioso es que se trata del ejemplo perfecto para los canteranos: talento y trabajo en una misma esencia. Así se entiende que el Madrid adelantara al Barça. Nota: B+

    Para Bernardo Silva: el fichaje por un equipo español que tanto buscaba. Durante al menos los últimos tres veranos, se le vinculó con un traspaso a un grande de La Liga, pero Guardiola siempre le convenció para quedarse. Esta vez no hubo forma de hacerle cambiar de opinión, así que por fin jugará en uno de los grandes tradicionales de Europa. El Madrid atraviesa un momento difícil tras ser desbancado por el Barça, pero ayudar a Mourinho a recuperar la cima será un reto que aceptará y disfrutará. La competencia en el Madrid es intensa y ya no es tan dinámico como antes, pero, como dice Guardiola, las primeras cinco yardas están en la cabeza, y en eso pocos son más rápidos que el ex capitán del City. Aunque quizá sea una pena que no fichara por el Madrid cuando era algo más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad necesarias para emular a Luka Modrić (a quien Mourinho trajo al Bernabéu) y brillar en España hasta bien entrados los treinta y tantos. Nota: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 de junio: Marc Cucurella (del Chelsea al Real Madrid, 60 millones de euros)

    Para el Chelsea: La salida de Cucurella resulta extraña. Llegó en 2022 y, tras un inicio irregular, se convirtió en pieza clave de la defensa. En su mejor momento, está entre los mejores del mundo en su posición. Sin embargo, el Chelsea pagó de más al ficharlo por 60 millones de libras (80 millones de dólares) y, como ya había expresado su deseo de marcharse y criticado la gestión del club, recuperará unos 52 millones de libras (69 millones de dólares), lo que confirma que no era intocable. Además, con 28 años a la vista, su valor podría bajar en próximas ventanas. Su marcha deja al equipo sin uno de sus jugadores más experimentados, pero el Chelsea confía en que el joven Jorrel Hato y el fichaje esperado, Valentín Barco, cubran el vacío. Nota: B-

    Para el RealMadrid: El club, que ya invirtió fuerte en un lateral izquierdo el pasado verano (Álvaro Carreras, procedente del Benfica), vuelve a gastar mucho por Cucurella, jugador marcado como objetivo por su nuevo (y antiguo) entrenador. Pagaron 60 millones, una cifra elevada para un club que suele ser austero, así que esperan un retorno inmediato de un jugador cuyo nivel ha bajado en los últimos meses. Cucurella, que cumplirá 28 años pronto, debería estar en su mejor momento, pero ¿cuántos años más de alto nivel podrá dar? Al menos, su energía y agresividad encajan con el perfil «Mourinho». Con este fichaje, el Madrid tiene cuatro laterales izquierdos (Cucurella, Carreras, Mendy y Fran García), así que alguna salida parece inevitable. Nota: C

    Para Cucurella: Es el gran beneficiario. Deja un Chelsea inestable y llega a uno de los clubes más grandes del mundo en su mejor momento. Se había informado de que el defensa quería volver a España, decepcionado con la gestión de los «BlueCo» en Stamford Bridge, pero nadie esperaba que acabara en el Bernabéu pese al interés del Atlético. No extraña que el acuerdo se cerrara rápido: Cucurella dijo sí en cuanto sonó el teléfono. Con Mourinho ya fijado en él, parte como titular, aunque Carreras rotará. Pero, dada la alta inversión, deberá rendir de inmediato o la exigente afición del Bernabéu, especialmente crítica con su pasado barcelonista, se le echará encima. Nota: A

    Krishan Davis


  • Andy RobertsonGetty Images

    5 de junio: Andy Robertson (del Liverpool al Tottenham, gratis)

    Para el Liverpool: una despedida emotiva. Robertson es uno de los mejores fichajes de la historia del club. Llegó del Hull City en 2017 por solo 8 millones de libras y, en su mejor momento, fue el mejor lateral izquierdo del mundo. A sus 32 años, la edad ya le pesa, así que el club fichó a Milos Kerkez el pasado verano para sustituirlo y trató de venderlo en invierno tras recuperar a Kostas Tsimikas de la Roma. El problema es que Kerkez aún no se ha adaptado a Anfield, y durante la difícil temporada 2025-26 se notó la falta de experiencia, tenacidad y liderazgo de Robertson. La afición teme que, sumada a la salida de Mohamed Salah, su marcha rebaje aún más el nivel el próximo curso. Nota: D

    Para el Tottenham: Sigue siendo un fichaje sorprendente. Es obvio que los Spurs intentaron fichar a Robertson en enero, pero resultaba difícil entender exactamente por qué. Puede que la plantilla del Tottenham careciera de calidad y profundidad en varias zonas del campo, pero el lateral izquierdo no era precisamente una de ellas. Ben Davies acababa de romperse el tobillo, claro está, pero los Spurs aún contaban con Destiny Udogie y el versátil Djed Spence, además de que el joven brasileño Souza acababa de llegar procedente del Santos. Se argumentó que su llegada aportaría liderazgo a un vestuario convulso y ayudaría al técnico, Roberto De Zerbi, a imponer una cultura de compromiso total. Que finalmente llegue gratis es un detalle, pero sigue pareciendo un fichaje innecesario. Nota: C

    Para Robertson: Decisión extraña. Se entiende su salida de Liverpool: era suplente de un jugador irregular y buscaba minutos en la Premier antes del Mundial, algo que los Spurs le prometían. Finalmente fue titular más de lo esperado tras el parón, así que llega en buena forma a Norteamérica. Pero nunca hubo opción de que se quedara en Anfield, pues el Liverpool nunca le ofreció renovar. Tenía otras opciones, como la Juventus, así que extraña que elija un club que apenas evitó el descenso en la última jornada. Quizá ahora lo ve más atractivo, porque De Zerbi puede mejorar al equipo en verano. Aun así, no creemos que vaya a jugar mucho más en Londres que la temporada pasada en Liverpool. Nota: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 de mayo: Anthony Gordon (del Newcastle al Barcelona, 80 millones de euros)

    Para el Newcastle: un cambio de estrategia revelador. El club luchó por retener a Alexander Isak el verano pasado, pero al final le dejó fichar por el Liverpool. Habría sido mejor dejarle marchar cuanto antes, pues su situación perjudicó a Eddie Howe y a la plantilla. Ahora han vendido rápido a otro delantero descontento, Gordon, por una cifra fantástica. Es trabajador y versátil, pero nunca ha demostrado valer los 69 millones de libras que costó. El reto es reinvertir ese dinero con acierto, algo que ya fallaron con Isak, y atraer talento este verano. Los Magpies ya no pueden ofrecer la Champions League a nuevos fichajes, y su pobre 12.º lugar en la Premier, sumado al deseo de Gordon de seguir a Isak y abandonar St. James’ Park, muestra que el club no es una amenaza para la élite inglesa bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

    Para el Barcelona: Una señal preocupante. El club, que llevaba tiempo sin poder invertir por sus problemas financieros, gastó 80 millones en Gordon nada más sanear sus cuentas. El internacional inglés, capaz de jugar en cualquier posición de la delantera y de presionar sin pausa —a diferencia de Marcus Rashford—, aportará profundidad. Por eso Hansi Flick aprobó su fichaje. Es innegable que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría brillar en el Mundial y que marcó 10 goles en la Liga de Campeones esta temporada, pero seis fueron ante Qarabag y Union Saint-Gilloise, y la mitad de penalti. En la Premier marcó solo 12 goles en 60 partidos, cifra más cercana a su media real. Aunque Gordon puede dar a Flick lo que busca en un extremo y cobra menos que Rashford, había alternativas más baratas, lo que confirma que el Barça ha vuelto a gastar de más. Nota: C+

    Para Gordon: El sueño se cumple. A pesar de su irregularidad en la Premier, sobre todo en los últimos dos años, por fin ficha por un grande. Él admitió que se ilusionó con el Liverpool de su infancia y que luego pareció cerca del Bayern. Sin embargo, los bávaros, como era de esperar, se echaron atrás ante el precio de venta, y ahí radica el gran reto al que se enfrenta ahora Gordon. La posible llegada de Julián Álvarez le restaría protagonismo, pero seguirá bajo enorme presión para justificar su fichaje, ya que el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador de reparto. Deberá ganarse un puesto en un equipo lleno de estrellas, y eso no es fácil. Basta ver a Rashford, ahora prescindible pese a sus 28 goles y asistencias en su debut. Aun así, Gordon puede considerarse afortunado: dejará a Anthony Elanga para jugar al lado de Lamine Yamal. Nota: A

    Mark Doyle